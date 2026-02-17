צוות שיפוט ישראלי ינהל משחק בקונפרנס ליג

מלבד המשחקים כאן בארץ, מפעם לפעם שופטים ישראלים מקבלים את הכבוד לשפוט משחקים במסגרות האירופאיות של אופ”א. בהמשך לכך, אוראל גרינפלד נבחר לשופט הראשי במשחק בין נואה לאלקמאר במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג.

וגרינפלד לא ייצא להתמודדות הזו לבד, אותה ינהל למעשה לצד צוות שיפוט ישראלי מלא הכולל את: רועי חסן, עידן ירקוני וגל לייבוביץ’, כאשר דניאל בר נתן ואיתן שמואלביץ’ יהיו בעמדת ה-VAR.

אלקמאר ההולנדית הגיעה למעמד לאחר שסיימה את שלב הליגה במקום ה-14, בעוד נואה הארמנית סיימה במקום ה-19. המשחק הראשון אותו השופטים הישראלים ינהלו יתקיים ביירבאן שבארמניה, ביום חמישי (19.2) בשעה 19:45 שעון ישראל.