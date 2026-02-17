יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חוזר לפרקט: בניה סרור חתם רשמית אצל נתניה

כמעט שנה מאז שנפצע באותו מפגש של רמת גן נגד עפולה, הגבוה הישראלי בחר בקבוצה מהשרון על חשבון הפועל העמק ונס ציונה ויחזק את הסגל של אלי רבי

|
בניה סרור (גיא ביטמן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)
בניה סרור (גיא ביטמן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

אליצור נתניה נמצאת במקום האחרון בטבלת ליגת ווינר סל ובמועדון יודעים שאין ברירה וצריך לעשות כל מה שצריך כדי להישאר בליגה, ולכן הם פועלים גם בשוק. הקבוצה מהשרון הודיעה היום (שלישי) על צירוף חדש לסגל של אלי רבי, כשבניה סרור חתם רשמית.

הגבוה הישראלי לא שיחק בקבוצה מתחילת העונה אחרי שהחלים מפציעה, והוא לאחרונה היה במגעים גם עם הפועל העמק וגם עם עירוני נס ציונה, אך הוא לבסוף בחר לחתום אצל נתניה. כזכור, סרור (26, 2.08) נפצע בברכו בדקות הסיום של משחק החוץ של רמת גן ב-17 במרץ 2025 נגד הפועל עפולה בו ניצחה רמת גן 68:84 ומאז לא חזר לשחק כדורסל.

סרור ששיחק עד אז ב-20 משחקים בהם שותף ב-13.1 דקות בממוצע במשחק, קלע 3.3 נקודות הממוצע למשחק והוריד 3.8 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. הגבוה הישראלי גדל בגלבוע מעיינות ושיחק בבוגרים בהפועל בגלבוע/גליל ובמכבי עירוני רמת גן. כעת הוא מגיע לתחנה הבאה שלו, נתניה.

