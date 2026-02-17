"אני הרוס": זינצ'נקו סיים את העונה בבכורה ב-11

בשורה קשה לאולכסנדר זינצ’נקו ולאייאקס. המגן האוקראיני, שהושאל עד לסיום העונה מארסנל, סובל מקרע בברכו וייעדר כחצי שנה, מה שאומר שיחמיץ את המשך העונה הנוכחית וגם את פתיחת הבאה, כמו גם את כל המשחקים עם הנבחרת שלו.

הפציעה התרחשה במשחק הבית מול סיטארד, כאשר זינצ’נקו פתח לראשונה בהרכב אייאקס. במהלך מאבק על הכדור נחת המגן בצורה לא טובה על ברכו, נפל לדשא ונראה סובל מכאבים עזים. הוא ירד מהמגרש בצליעה והוחלף. כבר ברגעי האירוע ניתן היה להבין מחזות פניו כי מדובר בפציעה חמורה, ולמחרת אושרה האבחנה הקשה.

זינצ’נקו, שנראה שבור גם בתחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה לפני ארבע שנים, שיתף את תחושותיו ברשתות החברתיות וכתב: “אני הרוס. עדיין לא מצליח להאמין למה שקרה. מהיום הראשון במועדון הנהדר הזה ועם האנשים שסביבי, הרגשתי שוב שמח וחייכתי על המגרש”.

עוד הוסיף: “מעומק הלב אני מרגיש אשמה כלפי אייאקס, אבל לצערנו אין לנו שליטה על מצבים כאלה. אקבל את האתגר הזה ואעמוד בו יחד עם ההישג הכי גדול בחיי, המשפחה שלי. אחזור בקרוב וחזק יותר”. מדובר במכה לאייאקס, שקיוותה לקבל חיזוק משמעותי לקו ההגנה בחצי השני של העונה, אך תיאלץ כעת להסתדר ללא המגן האוקראיני לתקופה ממושכת.