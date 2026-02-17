יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:52
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5928-6723פ.ס.וו. איינדהובן1
4532-5323פיינורד2
4230-4623אייאקס3
4138-5722ניימיכן4
3636-2922ספרטה רוטרדם5
3637-3923אלקמאר6
3525-3723טוונטה אנסחדה7
3139-3923הירנביין8
3130-3023כרונינגן9
3030-3523אוטרכט10
2642-3423פורטונה סיטארד11
2639-2523אקסלסיור רוטרדם12
2649-3323זוולה13
2438-2623וולנדם14
2339-3323גו אהד איגלס15
1936-2423נאק ברדה16
1839-2723טלסטאר17
1758-3123הראקלס אלמלו18

"אני הרוס": זינצ'נקו סיים את העונה בבכורה ב-11

המגן האוקראיני הושאל מארסנל לאייאקס, אבל כבר במשחק הראשון שלו בהרכב הפותח הוא נפצע בברך, ירד כשהוא כאוב וקרע את הרצועה: "לא מצליח להאמין"

|
אולכסנדר זינצ'נקו (IMAGO)
אולכסנדר זינצ'נקו (IMAGO)

בשורה קשה לאולכסנדר זינצ’נקו ולאייאקס. המגן האוקראיני, שהושאל עד לסיום העונה מארסנל, סובל מקרע בברכו וייעדר כחצי שנה, מה שאומר שיחמיץ את המשך העונה הנוכחית וגם את פתיחת הבאה, כמו גם את כל המשחקים עם הנבחרת שלו.

הפציעה התרחשה במשחק הבית מול סיטארד, כאשר זינצ’נקו פתח לראשונה בהרכב אייאקס. במהלך מאבק על הכדור נחת המגן בצורה לא טובה על ברכו, נפל לדשא ונראה סובל מכאבים עזים. הוא ירד מהמגרש בצליעה והוחלף. כבר ברגעי האירוע ניתן היה להבין מחזות פניו כי מדובר בפציעה חמורה, ולמחרת אושרה האבחנה הקשה.

זינצ’נקו, שנראה שבור גם בתחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה לפני ארבע שנים, שיתף את תחושותיו ברשתות החברתיות וכתב: “אני הרוס. עדיין לא מצליח להאמין למה שקרה. מהיום הראשון במועדון הנהדר הזה ועם האנשים שסביבי, הרגשתי שוב שמח וחייכתי על המגרש”.

עוד הוסיף: “מעומק הלב אני מרגיש אשמה כלפי אייאקס, אבל לצערנו אין לנו שליטה על מצבים כאלה. אקבל את האתגר הזה ואעמוד בו יחד עם ההישג הכי גדול בחיי, המשפחה שלי. אחזור בקרוב וחזק יותר”. מדובר במכה לאייאקס, שקיוותה לקבל חיזוק משמעותי לקו ההגנה בחצי השני של העונה, אך תיאלץ כעת להסתדר ללא המגן האוקראיני לתקופה ממושכת.

