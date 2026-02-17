היחסים ב-Winner לנקמה של ריאל מול בנפיקה

אחרי תקופה לא קצרה, ליגת האלופות חוזרת אלינו, כשהפעם אנחנו מקבלים את שלב הפלייאוף, עם מספר התמודדויות מרתקות. במוקד, כמובן, ריאל מדריד מתארחת אצל בנפיקה. במקביל, גלאטסראיי מארחת את יובנטוס, מונאקו ופאריס סן ז’רמן נפגשות לדרבי צרפתי וברוסיה דורטמונד מול אטלאנטה.

בנפיקה – ריאל מדריד

ה-משחק של שלב הפלייאוף והשחזור מהמחזור האחרון והמטורף של שלב הליגה של הצ’מפיונס, מפגיש שוב את ז’וזה מוריניו מול האקסית. על אף התוצאה הקודמת, הלבנים הם הפייבוריטים עם יחס של פי 1.80 לניצחון. ניצחון של הפורטוגלים מקבל יחס של פי 3.50, כשתיקו שווה ליחס של פי 3.70.

גלאטסראיי – יובנטוס

בעוד קרב מרתק, שבו יחסי הכוחות קצת יותר מטושטשים, האיטלקים הם הפייבוריטים על פי המומחים עם יחס של 2.10 לניצחון חוץ קשה. ניצחון בית של הטורקים יהיה שווה למהמרים יחס של פי 3.05, כשתיקו מקבל יחס של פי 3.25.

שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)

מונאקו – פאריס סן ז’רמן

פה כבר ברור לחלוטין מי הפייבוריטית לעלות לשלב הבא, כי אנחנו כבר מכירים את זה מהזירה המקומית, כשגם יחסי הכוחות הם מאוד ברורים. ניצחון של אלופת אירופה מקבל יחס של פי 1.35, כשהפתעה של הקבוצה מהנסיכות שווה ליחס של פי 6.20. תיקו מקבל יחס של פי 4.80.

שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (רויטרס)

ברוסיה דורטמונד – אטלאנטה

קרב מסקרן בין שתי קבוצות שרוצות לעלות לשמינית הגמר וללכת כמה שיותר רחוק. הגרמנים הם הפייבוריטים כמובן בבית, כשניצחון שלהם מקבל יחס של פי 1.90. מקדמה מפתיעה של האיטלקים שווה ליחס של פי 3.40, כשתיקו מקבל יחס של פי 3.45.