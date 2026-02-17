"הרגשה מטורפת, רוצה גם זהב באליפות העולם"

בסוף השבוע יותם גלנד המוכשר עשה היסטוריה וזכה באליפות אירופה עד גיל 21 ב-MMA במשקל של עד 52 ק”ג, ברגע שהוכיח כמה כישרון יש לספורטאי הצעיר הזה. אחרי ההישג המרשים של קטיפת מדליית זהב, גלנד עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עשית חתיכת הישג, איך ההרגשה?

”הרגשה מטורפת. כל דרך שאפשר להשמיע את ההמנון מטורפת. התגובות היו יותר חמות ממה שחשבתי, בחיים לא חשבתי שזה יגיע לזה”.

מה עשה את ההבדל עבורך בשנה הזאת שזכית?

”זה המון עניין של ניסיון. שנה שעברה נפלתי על הפן המנטלי. כשאתה עולה לבמה כזאת, שם אני חושב שנפלתי. השנה היה לי הרבה יותר ניסיון, עליתי יותר מוכן”.

יותם גלנד (איגוד ה-MMA בישראל)

“ראיתי את הקרבות של הספרדי, הגעתי מוכן”

ראינו שניצחת את היריב הספרדי ממש מהר.

”ראיתי קרבות שלו כל מחנה האימונים, ידעתי שיש לו חגורה שחורה בג’ודו, הוא אוהב להיכנס להפלות, הגעתי מוכן לזה. כשעשיתי את זה, כל המתח היה שווה את זה”.

מה הצעד הבא עבורך בקריירה?

”רוצה להיות אלוף ישראל השנה ואחר כך להביא זהב באליפות עולם”.

יש לך תמיכה?

”גולדסטאר בירה וחברת ראפיד תמכו בי בפן הכלכלי ובכל דבר, בזכותם טסתי”.

כמה שנים אתה לוחם כבר?

”התחלתי באגרוף שנה ועושה MMA ארבע שנים”.