נציג נבחרת ישראל הוצג כתומך בפשעי מלחמה

אירוע מוזר וחריג באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026. בזמן שנבחרת ישראל במזחלות התחרתה אתמול (שני) באיטליה, השדר השווייצרי של רשת RTS, סטפן רנה, בחר להציג את הנציג הישראלי אדם אדלמן כמי שתומך בפשעי מלחמה בשידור חי.

רנה אמר במהלך השידור בזמן שהישראלי התחרה: "אדלמן, בהופעתו האולימפית הראשונה, הוא מי שהגדיר את עצמו כציוני. הוא פרסם מספר הודעות ברשתות החברתיות בתמיכה ברצח העם בעזה", כל זאת בזמן שאדלמן מופיע על המסך.

“אפשר לשאול שאלות לגבי השתתפותו”

השדר אף תהה מדוע הוא מתחרה במשחקי החורף: "אדלמן אמר באופן בולט על ההתערבות הצבאית הישראלית באותו קיץ, ואני מצטט את דבריו, שזו הייתה המלחמה הצודקת ביותר מבחינה מוסרית בהיסטוריה”.

אדם אדלמן (רויטרס)

אותו רנה הוסיף: “הוא גם לעג לכיתוב לשחרר את פלסטין על קיר בעבר. אפשר לשאול שאלות לגבי השתתפותו כאן, לאור מה שהצהיר הוועד האולימפי הבינלאומי כי ספורטאים שתומכים באופן פעיל במלחמה אינם ראויים להתחרות פה".

מהוועד האולימפי לא נמסרה תגובה. אדלמן בחר שלא להתייחס לדבריו של השדר השוויצרי.