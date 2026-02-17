יום שלישי, 17.02.2026 שעה 19:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"לא יודע אם קאנגווה יהיה בב"ש בעונה הבאה"

סוכנו של הזמבי, ניר קרין, דיבר ב"שיחת היום": "הוא השתפר, לא יודע אם בגלל שנולד ילד. תמיד יש עליו הצעות". וגם: מצבו של עלי קמארה במכבי ת"א

|
קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

חודש ינואר כבר מאחורינו ומי שיכולים לנשום לרווחה, אבל רק למעט, הם הסוכנים. אחרי תקופה של מעברים, החתמות, שחרורים ושינויים רבים, הפנים כבר לקראת הקיץ ומי שעלה לדבר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא סוכן השחקנים ניר קרין.

איפה אתה?
”בזמביה”.

מי אתה מגלה עכשיו?
”כל הזמן עובדים. הייתה להם נבחרת טובה מאוד עד גיל 17”.

אין שם קומבינות, אחרי שגרנט את אימון הבנתי שפתאום הביאו מאחת הקבוצות 5 שחקנים שהיה להן אולי נציג אחד?
”משתדלים”.

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

יש שם כישרונות שאתה רוצה להביא לארץ?
”בטח. בגילאים האלה יש להם שחקנים טובים ועדיף לקחת כמה שיותר מוקדם. זה בול הגילאים להתחיל איתם”.

“קאנגווה בעונה הבאה בב”ש? לא יודע”

מה קורה עם קאנגווה?
”מצוין. נהנה מהכדורגל, מנצח, מבקיע, זמנים טובים בשבילו”.

נולד לו ילד ועכשיו הוא נסע לראות אותו. אנחנו רואים סוויץ’ מאז אליפות אפריקה.
”לא יודע אם זה קשור לאליפות, זה לא רק הוא אישי, גם הקבוצה קצת יותר חופשית והעלתה את הרמה, הוא בתוך זה משחק יותר טוב. יכול להיות שהוא חזר יותר רעב”.

סגרת לו קבוצה לעונה הבאה?
”לא, אנחנו לא שם. תמיד יש הצעות. הוא יסיים את העונה בב”ש, עונה הבאה לא יודע. מקווה שהוא יתפתח עם ב”ש”.

יש תג מחיר לשחרור שלו?
”לא, אין שום דבר בחוזה”.

הוא מרוצה מב”ש?
”כן, נותנים לו את החופש להחליט, גם לטוס להיות עם המשפחה, הוא אוהב את זה. זה מה שצריך לעשות, גם אם זה לא טריוויאלי. הפועל ב”ש כל פעם מראה את האיכות שלה כמערכת וכבני אדם. הוא נהנה פה ומחובר, הוא לא חושב על איפה הוא יהיה מחר כי הוא ממש נהנה בהפועל ב”ש, הוא אוהב את ישראל, מבסוט, לא מסתכל ימינה ושמאלה, על העתיד אי אפשר לדעת”.

“קמארה התחיל טוב והייתה ירידה”

מוחמד עלי קמארה (רדאד גמוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את העונה של קמארה?
”אתמול ספציפית הוא היה טוב. הוא התחיל את העונה טוב מאוד והייתה ירידה, הוא פחות טוב כנגזרת מאיך שמכבי נראית. כדורגל זה ספורט קבוצתי, אי אפשר לשים את הזרקור רק על אחד. היה גם את הסיפור עם רז שלמה, היה את העניין עם המאמנים, גם לו נולד ילד לא מזמן. הוא יחזור לעצמו. כמו קינגס, הוא מאוד תחרותי וביקורתי”.

בעקבות השינוי המשפחתי שהוא עבר הוא יבקש לעבור קבוצה?
”לא. הוא מחובר מאוד לארץ. המשפחה שלו תחזור לפה בקרוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */