"לא יודע אם קאנגווה יהיה בב"ש בעונה הבאה"

חודש ינואר כבר מאחורינו ומי שיכולים לנשום לרווחה, אבל רק למעט, הם הסוכנים. אחרי תקופה של מעברים, החתמות, שחרורים ושינויים רבים, הפנים כבר לקראת הקיץ ומי שעלה לדבר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא סוכן השחקנים ניר קרין.

איפה אתה?

”בזמביה”.

מי אתה מגלה עכשיו?

”כל הזמן עובדים. הייתה להם נבחרת טובה מאוד עד גיל 17”.

אין שם קומבינות, אחרי שגרנט את אימון הבנתי שפתאום הביאו מאחת הקבוצות 5 שחקנים שהיה להן אולי נציג אחד?

”משתדלים”.

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

יש שם כישרונות שאתה רוצה להביא לארץ?

”בטח. בגילאים האלה יש להם שחקנים טובים ועדיף לקחת כמה שיותר מוקדם. זה בול הגילאים להתחיל איתם”.

“קאנגווה בעונה הבאה בב”ש? לא יודע”

מה קורה עם קאנגווה?

”מצוין. נהנה מהכדורגל, מנצח, מבקיע, זמנים טובים בשבילו”.

נולד לו ילד ועכשיו הוא נסע לראות אותו. אנחנו רואים סוויץ’ מאז אליפות אפריקה.

”לא יודע אם זה קשור לאליפות, זה לא רק הוא אישי, גם הקבוצה קצת יותר חופשית והעלתה את הרמה, הוא בתוך זה משחק יותר טוב. יכול להיות שהוא חזר יותר רעב”.

סגרת לו קבוצה לעונה הבאה?

”לא, אנחנו לא שם. תמיד יש הצעות. הוא יסיים את העונה בב”ש, עונה הבאה לא יודע. מקווה שהוא יתפתח עם ב”ש”.

יש תג מחיר לשחרור שלו?

”לא, אין שום דבר בחוזה”.

הוא מרוצה מב”ש?

”כן, נותנים לו את החופש להחליט, גם לטוס להיות עם המשפחה, הוא אוהב את זה. זה מה שצריך לעשות, גם אם זה לא טריוויאלי. הפועל ב”ש כל פעם מראה את האיכות שלה כמערכת וכבני אדם. הוא נהנה פה ומחובר, הוא לא חושב על איפה הוא יהיה מחר כי הוא ממש נהנה בהפועל ב”ש, הוא אוהב את ישראל, מבסוט, לא מסתכל ימינה ושמאלה, על העתיד אי אפשר לדעת”.

“קמארה התחיל טוב והייתה ירידה”

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את העונה של קמארה?

”אתמול ספציפית הוא היה טוב. הוא התחיל את העונה טוב מאוד והייתה ירידה, הוא פחות טוב כנגזרת מאיך שמכבי נראית. כדורגל זה ספורט קבוצתי, אי אפשר לשים את הזרקור רק על אחד. היה גם את הסיפור עם רז שלמה, היה את העניין עם המאמנים, גם לו נולד ילד לא מזמן. הוא יחזור לעצמו. כמו קינגס, הוא מאוד תחרותי וביקורתי”.

בעקבות השינוי המשפחתי שהוא עבר הוא יבקש לעבור קבוצה?

”לא. הוא מחובר מאוד לארץ. המשפחה שלו תחזור לפה בקרוב”.