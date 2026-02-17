"המטרה זה שת"פ עם האולטראס שיפעיל את זה"

גולים אולי לא ראינו ב-0:0 של בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב אתמול (שני) באצטדיון טדי, אבל מה שכן ראינו זה פירוטכניקה, רק שהפעם חוקית. לראשונה באצטדיון בבירה נעשה שימוש בפירוטכניקה מוסדרת בעליית השחקנים אל כר הדשא, ובתוכנית “שיחת היום” ב-ONE עלה לדבר סנ”צ איציק עמיר, ראש מדור מניעת אלימות בספורט במשטרה, על הנושא הזה.

איך מבחינתכם עבר הניסוי אתמול? חייב לציין שזה נולד על ידי חברת אריאל.

”אנחנו נמצאים לא מעט זמן בעבודת מטה על העניין בשיתוף עם ההתאחדות לכדורגל. הפיילוט אתמול הוא בהמשך למה שבוצע בנתניה. מנהלת הכדורגל הוציאה הודעה לכל המועדונים שיצטרפו לזה, זה מודל מדהים”.

הקהל יקבל את זה לדעתך? יש שביעות רצון?

”בשיח של האוהדים, שאני חשוף אליו, נורא התרשמו מזה. חלק חשבו שמדובר ברימוני עשן אמיתיים ולמה מאשרים את זה לבית”ר. המודל הזה נשלט ויוצר אפקט ויזואלי מרהיב, בלי לעצור את המשחק”.

אם אתמול היה שער לבית”ר, היו עושים את זה גם?

”בסוף המטרה שזה יהיה בשיתוף פעולה עם האולטראס, והם גם ישלטו על ההפעלה. יהיה להם כפתור שהם ילחצו עליו מתי שירצו. יש ארגז כלים רחב מאוד. אפשר להפעיל את זה מאזור היציע. רוצים להרחיב את זה לכל המועדונים. אנחנו בקשר איתם”.

הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער של מכבי נתניה (ראובן שוורץ)

מה העלות של זה למשחק?

”בסוף משולבים בנושא המנהלת, ההתאחדות ומשרד התרבות והספורט, אז אין בעיה. רק צריך לראות את החיבור הטוב אל מול האוהדים. המופע הזה לא נופל ממופע האבוקות”.

מי אמור להיות בקשר עם ארגוני האולטראס ולרתום אותם?

”אנחנו מדברים עם המועדונים, והם יציגו לנציגי אוהדים. נעשה את כל התיאומים לקראת המשחק. המטרה שתהיה שליטה מלאה של ארגון”.

יש בקשות לקראת המחזור הקרוב?

”הייתה לנו פגישה עם עוד מועדון גדול. הייתה לנו ישיבה, אני רוצה להשאיר את זה למועדון שיוציא. אתם תדעו את זה עוד מעט. הציר הוא מלא אל מול אותו אולטראס, כדי שהם ישלטו במתווה, שזה ישתלב עם התצוגה שלהם”.

מה עם היחידה שלך, היא קיימת?

”אנחנו במערך מודיעין מלא. אנחנו במערך משמעותי ואפקטיבי”.

המודיעין עובד?

”כן. אנחנו מפעילים את כל מה שצריך לקראת משחק, ברגע שיש נפיצות גבוהה אנחנו עובדים שבועיים לפני”.

שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)

אז אין יותר תירוצים.

”זה לא עניין של זה. אנחנו נעשה הכל שלא יהיו אירועים חריגים”.

מה עם היחידה שאמורה לקום ולהילחם בהימורים על משחקים?

”זה בתהליך”.

כמה הפעילות מושקעת מגורמים עברייניים?

”כשהיא תקום תוכלו לשאול”.

איך אתה רואה את האלימות בספורט?

”צריך להתייחס גם לליגות של ילדים. עם הכדורסל גם אתה מגיע ל-3,000 אירועים בשבוע. בסוף אנחנו נערכים להכל. בסוף יש אירועים חריגים שקורים ומראים שכן יש עוד מה לעשות”.

אתה מצפה שהענישה בבתי המשפט תהיה כמו שצריך?

”אני מאוד מקווה שיהיו שופטי ספורט. שיהיה יחס ענישה תואם לאירועי ספורט. אנחנו באכיפה עושים כל מה שנדרש”.