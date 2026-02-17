דקה 65: מונאקו - פ.ס.ז' 2:2

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות כבר התחיל הערב (שלישי), וממשיך בשעה זו עם שני משחקים במקביל. במוקד – מונאקו מארחת את פאריס סן ז’רמן לקרב צרפתי לוהט, כשבאותו הזמן בורוסיה דורטמונד פוגשת את אטאלנטה. איזו קבוצה תשיג מקדמה חשובה לקראת הגומלין?

מונאקו – פאריס סן ז’רמן 2:2

דווקא אלופת אירופה לא הצליחה לסיים בשמינייה הראשונה כדי לדלג על השלב המקדים לשמינית הגמר. הפריסאים איבדו נקודות יקרות בשלב הליגה, כולל בתיקו עם ניוקאסל במחזור האחרון, וסיימו במקום ה-11 בלבד. בזירה המקומית, חמישייה גדולה על מארסיי נעלמה מיד בגלל הפסד 3:1 לרן, ועם המשקל הזה החבורה של לואיס אנריקה עולה היום להתמודדות. מנגד, החבורה מהנסיכות שהגיעה למעמד מהמקום ה-21, יודעת שאין לה הרבה מה להפסיד ואחרי 1:3 על נאנט, היא תנסה לגלוש על אותו המומנטום. המשחק האחרון בין הקבוצות בנובמבר נגמר עם 0:1 למארחת בליגה.

דקה 2: שער! מונאקו עלתה ל-0:1! קצת יותר מדקה מהפתיחה, טעות של הפריסאים אפשרה לאלכסנדר גולובין להגביה כדור מדויק לפולארין בולוגון, שהיה לבדו ברחבה ובקלילות נגח פנימה את השער הפותח.

פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)

דקה 18: שער! מונאקו עלתה ל-0:2! התקפה מצוינת של המארחת הסתיימה עם כדור לבלוגון, שדהר קדימה ועם הרבה עוצמה השלים צמד!

פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)

שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)

דקה 22: ויטיניה קיבל הזדמנות פז להחזיר את הפריסאים למשחק אחרי שברקצחאליה הוכשל ברחבה, אך החמיץ מהנקודה הלבנה.

הפנדל של ויטיניה (IMAGO)

דקה 27: מכה לפאריס! אוסמן דמבלה נפצע, דזירה דואה נכנס במקומו.

דואה נכנס במקום דמבלה (רויטרס)

דקה 29: שער! פאריס צימקה ל-2:1! בראדלי ברקולה במהלך גדול השאיר את הכדור לדזירה דואה שרק עלה מהספסל ומקצה הרחבה הפציץ את הרשת!

דזירה דואה חוגג (רויטרס)

דזירה דואה חוגג עם מרקיניוס (רויטרס)

דקה 41: שער! פאריס השוותה ל-2:2! אשרף חכימי עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ועם הרבה טכניקה שלח את הכדור מהאוויר לפינה הרחוקה.

השער של אשרף חכימי (רויטרס)

שחקני פאריס חוגגים עם חכימי (רויטרס)

דקה 48: מונאקו נשארת בעשרה שחקנים! עבירה גסה של אלכסנדר גולובין זיכתה אותו בכרטיס האדום הישיר!

דורטמונד – אטאלנטה 0:2

שתי הקבוצות סיימו את שלב הליגה כשהן די קרובות אחת לשנייה. הגרמנים במקום ה-17 עם 11 נקודות, האיטלקים במקום ה-15 עם 13 נקודות. שתיהן גם הפסידו את שני המחזורים האחרונים במפעל ומגיעות אחרי ניצחונות חשובים על האפס בזירה המקומית. במסגרת הצ’מפיונס, זו תהיה ההתמודדות הראשונה בין הצהובים שחורים לקבוצה מברגמו. הצדדים כן שיחקו זה מול זה בליגה האירופית, שם דורטמונד ניצחה משחק אחד בתוצאה 2:3 כשהמשחק השני נגמר ב-1:1.

*עקב הגעה מאוחרת של האוטובוס של שחקני דורטמונד לזיגנאל אידונה פארק, שריקת הפתיחה נדחתה ב-15 דקות.

דקה 3: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1! סהרו גיראסי עלה מצוין להגבהה של יוליאן ריירסון ונגח בעוצמה פנימה את הראשון של השוורצגלבן.

סהרו גיראסי חוגג (רויטרס)

דקה 42: שער! דורטמונד עלתה ל-0:2! גיראסי הכניס כדור רוחב נפלא למקסימיליאן בייר, שבקלילות דחק מקרוב את השני.

השער של בייר (רויטרס)