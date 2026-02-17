יום שלישי, 17.02.2026 שעה 23:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-8 8אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

דקה 65: מונאקו - פ.ס.ז' 2:2

ליגת האלופות, פלייאוף: קצב אדיר במונטה קרלו. בלוגון הפתיע עם צמד מהיר, דואה וחכימי השוו, ויטיניה החמיץ פנדל. במקביל: דורטמונד - אטאלנטה 0:2

|
ז'ואאו נבס מול דניס זקאריה (רויטרס)
ז'ואאו נבס מול דניס זקאריה (רויטרס)

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות כבר התחיל הערב (שלישי), וממשיך בשעה זו עם שני משחקים במקביל. במוקד – מונאקו מארחת את פאריס סן ז’רמן לקרב צרפתי לוהט, כשבאותו הזמן בורוסיה דורטמונד פוגשת את אטאלנטה. איזו קבוצה תשיג מקדמה חשובה לקראת הגומלין?

מונאקו – פאריס סן ז’רמן 2:2

דווקא אלופת אירופה לא הצליחה לסיים בשמינייה הראשונה כדי לדלג על השלב המקדים לשמינית הגמר. הפריסאים איבדו נקודות יקרות בשלב הליגה, כולל בתיקו עם ניוקאסל במחזור האחרון, וסיימו במקום ה-11 בלבד. בזירה המקומית, חמישייה גדולה על מארסיי נעלמה מיד בגלל הפסד 3:1 לרן, ועם המשקל הזה החבורה של לואיס אנריקה עולה היום להתמודדות. מנגד, החבורה מהנסיכות שהגיעה למעמד מהמקום ה-21, יודעת שאין לה הרבה מה להפסיד ואחרי 1:3 על נאנט, היא תנסה לגלוש על אותו המומנטום. המשחק האחרון בין הקבוצות בנובמבר נגמר עם 0:1 למארחת בליגה.

דקה 2: שער! מונאקו עלתה ל-0:1! קצת יותר מדקה מהפתיחה, טעות של הפריסאים אפשרה לאלכסנדר גולובין להגביה כדור מדויק לפולארין בולוגון, שהיה לבדו ברחבה ובקלילות נגח פנימה את השער הפותח.

פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)

דקה 18: שער! מונאקו עלתה ל-0:2! התקפה מצוינת של המארחת הסתיימה עם כדור לבלוגון, שדהר קדימה ועם הרבה עוצמה השלים צמד!

פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)פולארין בלוגון חוגג (רויטרס)
שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)

דקה 22: ויטיניה קיבל הזדמנות פז להחזיר את הפריסאים למשחק אחרי שברקצחאליה הוכשל ברחבה, אך החמיץ מהנקודה הלבנה.

הפנדל של ויטיניה (IMAGO)הפנדל של ויטיניה (IMAGO)

דקה 27: מכה לפאריס! אוסמן דמבלה נפצע, דזירה דואה נכנס במקומו.

דואה נכנס במקום דמבלה (רויטרס)דואה נכנס במקום דמבלה (רויטרס)

דקה 29: שער! פאריס צימקה ל-2:1! בראדלי ברקולה במהלך גדול השאיר את הכדור לדזירה דואה שרק עלה מהספסל ומקצה הרחבה הפציץ את הרשת!

דזירה דואה חוגג (רויטרס)דזירה דואה חוגג (רויטרס)
דזירה דואה חוגג עם מרקיניוס (רויטרס)דזירה דואה חוגג עם מרקיניוס (רויטרס)

דקה 41: שער! פאריס השוותה ל-2:2! אשרף חכימי עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ועם הרבה טכניקה שלח את הכדור מהאוויר לפינה הרחוקה.

השער של אשרף חכימי (רויטרס)השער של אשרף חכימי (רויטרס)
שחקני פאריס חוגגים עם חכימי (רויטרס)שחקני פאריס חוגגים עם חכימי (רויטרס)

דקה 48: מונאקו נשארת בעשרה שחקנים! עבירה גסה של אלכסנדר גולובין זיכתה אותו בכרטיס האדום הישיר!

דורטמונד – אטאלנטה 0:2

שתי הקבוצות סיימו את שלב הליגה כשהן די קרובות אחת לשנייה. הגרמנים במקום ה-17 עם 11 נקודות, האיטלקים במקום ה-15 עם 13 נקודות. שתיהן גם הפסידו את שני המחזורים האחרונים במפעל ומגיעות אחרי ניצחונות חשובים על האפס בזירה המקומית. במסגרת הצ’מפיונס, זו תהיה ההתמודדות הראשונה בין הצהובים שחורים לקבוצה מברגמו. הצדדים כן שיחקו זה מול זה בליגה האירופית, שם דורטמונד ניצחה משחק אחד בתוצאה 2:3 כשהמשחק השני נגמר ב-1:1.

*עקב הגעה מאוחרת של האוטובוס של שחקני דורטמונד לזיגנאל אידונה פארק, שריקת הפתיחה נדחתה ב-15 דקות.

דקה 3: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1! סהרו גיראסי עלה מצוין להגבהה של יוליאן ריירסון ונגח בעוצמה פנימה את הראשון של השוורצגלבן.

סהרו גיראסי חוגג (רויטרס)סהרו גיראסי חוגג (רויטרס)

דקה 42: שער! דורטמונד עלתה ל-0:2! גיראסי הכניס כדור רוחב נפלא למקסימיליאן בייר, שבקלילות דחק מקרוב את השני. 

השער של בייר (רויטרס)השער של בייר (רויטרס)
מקסימיליאן בייר חוגג (רויטרס)מקסימיליאן בייר חוגג (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */