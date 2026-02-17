יום שלישי, 17.02.2026 שעה 23:24
יום שלישי, 17/02/2026, 22:00אצטדיון האור בליסבוןליגת האלופות - פלייאוף
ריאל מדריד
דקה 66
0 1
שופט: פרנקויס לטקסייר
בנפיקה ליסבון
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 17/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)
ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)

אחרי שסיימנו עם שלב הליגה, פלייאוף ליגת האלופות נמשך בשעה זו, עם מה שרבים הכתירו להתמודדות המסקרנת ביותר, כשריאל מדריד מתארחת אצל בנפיקה בשחזור מהמשחק המטורף שהיה לנו במחזור האחרון. הבלאנקוס רוצים לנקום ולהשיג מקדמה, החבורה של ז’וזה מוריניו רוצה לשחזר את ההצלחה מהפעם האחרונה.

אלברו ארבלואה וחניכיו מתחילים להיכנס לקצב. כשהמשחק האחרון שהם הפסידו היה נגד אותה בנפיקה, הלבנים סופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים מאז, כולל 1:4 נהדר מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון. הקבצה מבירת ספרד גם קיבלה חדשות נהדרות אמש, כשהפסד של ברצלונה נתן לה את פסגת הטבלה בליגה הספרדית.

בצד השני, רומנטיקה. מוריניו, מי שנחשב לאחת הדמויות האהובות ביותר בסנטיאגו ברנבאו, מי שהיה אחד המאמנים המצליחים של ריאל מדריד, בטח במילניום הנוכחי, יוצא למפגש כפול נגד האקסית, כשווינר כמוהו לא יהיה מרוצה מאף תוצאה חוץ מהעפלה לשלב הבא, גם אם המשימה נראית קשה. בעצם ככל שהיא יותר קשה, כך הוא יותר אוהב את זה.

אז אי אפשר לדבר על המשחק הערב בלי לחזור למפגש האחרון שהיה כאמור לפני פחות מחודש. בנפיקה ניצחה את ריאל מדריד בדומיננטיות מרשימה, כשהשער של השוער של הפורטוגלים, אנטולי טרובין במהלך האחרון, בעצם ייצר לנו את ההתמודדות הערב, שכן בלעדיו, המארחת הייתה עפה מהתחרות. הבלאנקוס מגיעים פצועים, אבל חיה פצועה היא הכי מסוכנת, בטח כשהיא מלכת אירופה. 

מחצית שניה
  • '51
  • אחר
  • מיד לאחר השער של ויני, ג'יאנלוקה פרסטיאני אמר לברזילאי משהו שהוציא אותו מדעתו. כובש השער טען כי מדובר בהערה גזענית אך ריבל בעצמו צהוב על האירוע. רק לאחר 10 דקות המשחק חזר לפעולה
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • ויניסיו קיבל צהוב לא מובן מהשופט לאחר שהתלונן בפניו
  • '50
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: וואו איזה שער ענק! ויניסיוס קיבל את הכדור באגף השמאלי וכבש שער ענק לפינה הרחוקה של טרובין, שנותר ללא סיכוי.
מחצית ראשונה
השלט של בנפיקה: &qout;עד הסוף&qout;: השפיע על הקבוצה (IMAGO)השלט של בנפיקה: "עד הסוף": השפיע על הקבוצה (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • ריאל מדריד התעוררה: עוד בעיטה למסגרת של טרובין, הפעם ארדה גולר מצא את השוער מוכן עם הצלה מרשימה
  • '44
  • החמצה
  • אדוארדו קמאבינגה עם דריבל נהדר מצא את אמבפה, אך הצרפתי לא הצליח שוב להכניע את טרובין
  • '43
  • החמצה
  • מהלך ענק של ריאל מדריד, אלברו קרראס עם כדור רוחב נהדר מהאגף השמאלי, ויני השאיר עם העקב לאמבפה, שהחמיץ את המסגרת
ז'וז'ה מוריניו, מרוצה עד עכשיו (רויטרס)ז'וז'ה מוריניו, מרוצה עד עכשיו (רויטרס)
  • '35
  • אחר
  • עד כה משחק שקט של ריאל מדריד, הבלאקנוס ידעו שיש להם משחק גומלין בברנבאו בשבוע הבא, ונדמה שהם לא רצו לקחת סיכונים מיותרים
  • '23
  • החמצה
  • בעיטה נהדרת מרחוק של פרדריק אורסנס, הכדור פגע ברפא סילבה אך קורטואה עם אינסטינק ענק הציל את הבלאנקוס
אלברו קרראס בפעולה (רויטרס)אלברו קרראס בפעולה (רויטרס)
  • '19
  • החמצה
  • המצב הכי טוב במשחק עד כה, הכדור נפל בטעות לרגליו של ויניסיוס ברחבה, אך הברזילאי בעט החוצה ממצב נוח
  • '16
  • החמצה
  • עוד בעיטה מרחוק של ריאל, הפעם ארדה גולר עם ההזדמנות, אך טרובין קלט בקלות
ג'יאנלוקה פרסטיאני בועט (רויטרס)ג'יאנלוקה פרסטיאני בועט (רויטרס)
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם לבנפיקה, אמאר דדיץ' ניסה את מזלו מרחוק אך טיבו קורטואה קלט בקלות
  • '8
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת, ומי עם לא קיליאן אמבפה עם ההזדמנות, אך אנטולי טרובין היה מוכן וקלט את הכדור
אורליאן טשואמני במאבק (רויטרס)אורליאן טשואמני במאבק (רויטרס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פרנקויס לטקסייר שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך!
קיליאן אמבפה מתחמם, ימשיך לחורר רשתות? (רויטרס)קיליאן אמבפה מתחמם, ימשיך לחורר רשתות? (רויטרס)
טיבו קורטואה, ייתן עוד תצוגת ענק?(רויטרס)טיבו קורטואה, ייתן עוד תצוגת ענק?(רויטרס)
ואנגליס פאבלידיס לפני המשחק (IMAGO)ואנגליס פאבלידיס לפני המשחק (IMAGO)
אצטדיון האור, מוכן למשחק (IMAGO)אצטדיון האור, מוכן למשחק (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד