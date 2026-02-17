הרכבים וציונים



ויניסיוס עם הכדור (IMAGO) ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)

אחרי שסיימנו עם שלב הליגה, פלייאוף ליגת האלופות נמשך בשעה זו, עם מה שרבים הכתירו להתמודדות המסקרנת ביותר, כשריאל מדריד מתארחת אצל בנפיקה בשחזור מהמשחק המטורף שהיה לנו במחזור האחרון. הבלאנקוס רוצים לנקום ולהשיג מקדמה, החבורה של ז’וזה מוריניו רוצה לשחזר את ההצלחה מהפעם האחרונה.

אלברו ארבלואה וחניכיו מתחילים להיכנס לקצב. כשהמשחק האחרון שהם הפסידו היה נגד אותה בנפיקה, הלבנים סופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים מאז, כולל 1:4 נהדר מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון. הקבצה מבירת ספרד גם קיבלה חדשות נהדרות אמש, כשהפסד של ברצלונה נתן לה את פסגת הטבלה בליגה הספרדית.

בצד השני, רומנטיקה. מוריניו, מי שנחשב לאחת הדמויות האהובות ביותר בסנטיאגו ברנבאו, מי שהיה אחד המאמנים המצליחים של ריאל מדריד, בטח במילניום הנוכחי, יוצא למפגש כפול נגד האקסית, כשווינר כמוהו לא יהיה מרוצה מאף תוצאה חוץ מהעפלה לשלב הבא, גם אם המשימה נראית קשה. בעצם ככל שהיא יותר קשה, כך הוא יותר אוהב את זה.

אז אי אפשר לדבר על המשחק הערב בלי לחזור למפגש האחרון שהיה כאמור לפני פחות מחודש. בנפיקה ניצחה את ריאל מדריד בדומיננטיות מרשימה, כשהשער של השוער של הפורטוגלים, אנטולי טרובין במהלך האחרון, בעצם ייצר לנו את ההתמודדות הערב, שכן בלעדיו, המארחת הייתה עפה מהתחרות. הבלאנקוס מגיעים פצועים, אבל חיה פצועה היא הכי מסוכנת, בטח כשהיא מלכת אירופה.