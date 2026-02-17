מערכת ONE
17/02/2026 22:00
ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)
אחרי שסיימנו עם שלב הליגה, פלייאוף ליגת האלופות נמשך בשעה זו, עם מה שרבים הכתירו להתמודדות המסקרנת ביותר, כשריאל מדריד מתארחת אצל בנפיקה בשחזור מהמשחק המטורף שהיה לנו במחזור האחרון. הבלאנקוס רוצים לנקום ולהשיג מקדמה, החבורה של ז’וזה מוריניו רוצה לשחזר את ההצלחה מהפעם האחרונה.
אלברו ארבלואה וחניכיו מתחילים להיכנס לקצב. כשהמשחק האחרון שהם הפסידו היה נגד אותה בנפיקה, הלבנים סופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים מאז, כולל 1:4 נהדר מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון. הקבצה מבירת ספרד גם קיבלה חדשות נהדרות אמש, כשהפסד של ברצלונה נתן לה את פסגת הטבלה בליגה הספרדית.
בצד השני, רומנטיקה. מוריניו, מי שנחשב לאחת הדמויות האהובות ביותר בסנטיאגו ברנבאו, מי שהיה אחד המאמנים המצליחים של ריאל מדריד, בטח במילניום הנוכחי, יוצא למפגש כפול נגד האקסית, כשווינר כמוהו לא יהיה מרוצה מאף תוצאה חוץ מהעפלה לשלב הבא, גם אם המשימה נראית קשה. בעצם ככל שהיא יותר קשה, כך הוא יותר אוהב את זה.
אז אי אפשר לדבר על המשחק הערב בלי לחזור למפגש האחרון שהיה כאמור לפני פחות מחודש. בנפיקה ניצחה את ריאל מדריד בדומיננטיות מרשימה, כשהשער של השוער של הפורטוגלים, אנטולי טרובין במהלך האחרון, בעצם ייצר לנו את ההתמודדות הערב, שכן בלעדיו, המארחת הייתה עפה מהתחרות. הבלאנקוס מגיעים פצועים, אבל חיה פצועה היא הכי מסוכנת, בטח כשהיא מלכת אירופה.
מחצית שניה
-
'51
- מיד לאחר השער של ויני, ג'יאנלוקה פרסטיאני אמר לברזילאי משהו שהוציא אותו מדעתו. כובש השער טען כי מדובר בהערה גזענית אך ריבל בעצמו צהוב על האירוע. רק לאחר 10 דקות המשחק חזר לפעולה
-
'50
- ויניסיו קיבל צהוב לא מובן מהשופט לאחר שהתלונן בפניו
-
'50
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: וואו איזה שער ענק! ויניסיוס קיבל את הכדור באגף השמאלי וכבש שער ענק לפינה הרחוקה של טרובין, שנותר ללא סיכוי.
מחצית ראשונה
-
'45
- ריאל מדריד התעוררה: עוד בעיטה למסגרת של טרובין, הפעם ארדה גולר מצא את השוער מוכן עם הצלה מרשימה
-
'44
- אדוארדו קמאבינגה עם דריבל נהדר מצא את אמבפה, אך הצרפתי לא הצליח שוב להכניע את טרובין
-
'43
- מהלך ענק של ריאל מדריד, אלברו קרראס עם כדור רוחב נהדר מהאגף השמאלי, ויני השאיר עם העקב לאמבפה, שהחמיץ את המסגרת
-
'35
- עד כה משחק שקט של ריאל מדריד, הבלאקנוס ידעו שיש להם משחק גומלין בברנבאו בשבוע הבא, ונדמה שהם לא רצו לקחת סיכונים מיותרים
-
'23
- בעיטה נהדרת מרחוק של פרדריק אורסנס, הכדור פגע ברפא סילבה אך קורטואה עם אינסטינק ענק הציל את הבלאנקוס
-
'19
- המצב הכי טוב במשחק עד כה, הכדור נפל בטעות לרגליו של ויניסיוס ברחבה, אך הברזילאי בעט החוצה ממצב נוח
-
'16
- עוד בעיטה מרחוק של ריאל, הפעם ארדה גולר עם ההזדמנות, אך טרובין קלט בקלות
-
'14
- הזדמנות ראשונה גם לבנפיקה, אמאר דדיץ' ניסה את מזלו מרחוק אך טיבו קורטואה קלט בקלות
-
'8
- בעיטה ראשונה למסגרת, ומי עם לא קיליאן אמבפה עם ההזדמנות, אך אנטולי טרובין היה מוכן וקלט את הכדור
-
'1
- השופט פרנקויס לטקסייר שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך!