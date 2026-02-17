רבע 2, 00:48: ראשל"צ - קריית אתא 26:45

עוד לפני סיומו של שבוע הגביע, המחזור ה-17 של ליגת ווינר סל נפתח בשעה זו, כשמכבי ראשון לציון מארחת את עירוני קריית אתא למפגש בין שתי קבוצות במאזן זהה של 10:6 שלילי. בסיבוב הראשון ניצחו הצפוניים 85:94 בגן נר, לא מעט הודות לשיא עונתי של מאליק הול, שהוביל את קבוצתו עם 29 נקודות.

ממש כמו בסיבוב הראשון, העולה החדשה שוב קטעה במחזור שעבר את רצף הפסדיה מול עירוני נס ציונה, הפעם עם ניצחון 63:72 בחוץ. הכתומים אומנם נעצרו על כמות הנקודות השלישית הכי נמוכה שלהם העונה בליגה, אך מנגד ספגו הכי פחות מכל המחזורים הקודמים, ואף כפו על יריבתם לא פחות מ־24 איבודים.

לעומת יריבתה הקרובה, החבורה מהקריות לא הצליחה לעצור את כדור השלג גם במחזור האחרון כשנחלה בו הפסד שביעי ברצף, הפעם להפועל באר שבע/דימונה 86:84 בבית. שחקניו של אלדד בנטוב רשמו את ניצחונם האחרון לפני יותר מחודשיים.

רבע ראשון: 13:23 למכבי ראשל”צ

חמישיית מכבי ראשון לציון: אמין סטיבנס, קאליל אמאד, ג'יי ג'יי קפלן, די ג'יי ברנס ונייג'ל פירסון.

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה

הכתומים פתחו מעולה מבחינה התקפית ועלו ליתרון דו-ספרתי ראשון להערב עם 2:12 לאחר 5 הדקות הראשונות. ג’יי ג’יי קפלן עם חדירות לסל וקליל אמאד בשתי שלשות מרשימות הובילו את הביתיים עם 6 נקודות כ”א. מהצד השני, האיבודים שמלווים את האורחת לאורך כל העונה הזיקו לה גם ברבע הראשון של ההתמודדות, כשהיא צוברת כבר שבעה כאלו לעומת אחד בודד של יריבתה.