ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

פברגאס ביקר את מורטאה, החלוץ שבר שתיקה

השחקן הספרדי קיבל שני צהובים בדקה והורחק בהפסד קומו לפיורנטינה, המאמן: "פרובוקציה זה חלק מזה, מי שלא יכול שיעשה משהו אחר". מוראטה: "טעיתי"

|
אלברו מוראטה מורחק עצבני (IMAGO)
אלברו מוראטה מורחק עצבני (IMAGO)

זה ממשיך להסתבך עבור אלברו מוראטה. החלוץ הספרדי חווה שעות סוערות במיוחד לאחר שהורחק בשבת האחרונה במשחק של קומו מול פיורנטינה ומנור סולומון, במהלך שעורר סערה גדולה באיטליה. מוראטה עלה מהספסל, אך דווקא ברגעים בהם קומו התקרבה לשוויון, ראה כרטיס אדום עם שני צהובים תוך דקה בעקבות מחאות.

ההרחקה התבררה כקריטית: קומו איבדה את המקום השישי שמוביל לאירופה, ומוראטה יחמיץ את המשחק הקרוב מול מילאן, הקבוצה אליה הוא עדיין שייך. מי שלא נשאר אדיש לאירועים הוא מאמן קומו, ססק פברגאס, ששיתף פעולה בעבר עם מוראטה בצ'לסי ובנבחרת ספרד.

המאמן תקף את התנהלותו של החלוץ בראיון לאחר המפגש: "פרובוקציה היא חלק מהכדורגל. מי שלא מסוגל לחיות עם זה, שיעשה משהו אחר. הוא שחקן מנוסה, אני מצפה ממנו להרבה יותר בעניין הזה". מוראטה עצמו שבר שתיקה לאחר מספר שעות והודה בטעות בפוסט ברשתות החברתיות.

באה מלמטה: פיורנטינה מפתיעה את קומו ב1:2

התגובה של מוראטה: “טעיתי”

“טעיתי שוב. שוב נסחפתי לאותו רעש מתמיד שבו הכול מותר, שבו להביע דעה חשוב יותר מלחשוב, והמילים שוקלות פחות מההד שהן יוצרות. ממשיכים לעבוד ולהילחם כמו שתמיד עשיתי". האירוע מגיע דווקא לאחר תקופה שבה נראה היה כי החלוץ בן ה-31 מתחיל למצוא את עצמו מחדש.

לפני מספר שבועות כבש את שערו הראשון העונה מול פיורנטינה בשמינית גמר הגביע האיטלקי, לאחר פציעה שהשביתה אותו לכ-100 ימים. אז אמר: "זכיתי להבקיע הרבה שערים בקריירה, אבל זה אחד החשובים בחיי בגלל כל מה שעברתי". אלא שכעת, ההרחקה הטרייה מחזירה את מוראטה למרכז הסערה, ובקומו יקוו שהפעם הוא אכן יידע להשאיר את הרעש מאחור.

