הקריפטונייט שלה: ג'ירונה עושה צרות לברצלונה

לעתים רחוקות נבחר דווקא שוער הקבוצה המפסידה לשחקן המצטיין במשחק. צריך לקרות משהו חריג כדי שיהיה זה השוער של הפייבוריטית בהתמודדות. זה היה המצב אתמול כאשר ז'ואן גרסיה הוכתר בצדק רב לכוכב הבולט בדרבי הקטלוני בין ג'ירונה לברצלונה. הוא ספג פעמיים, והאלופה נכנעה 2:1 בקרב דרמטי, אבל סיפק 7 הצלות – חלקן מרהיבות.

למעשה, הפעולה המופלאה ביותר של גרסיה כלל לא נכנסה לסטטיסטיקה. זה התרחש כאשר איבן מרטין עשה קרקס לשני בלמים של בארסה ושלח כדור לא טריוויאלי לפינה הרחוקה. גרסיה עצר אותו, ואז הספיק איכשהו לזנק ולהגיב גם לריבאונד של ולדיסלאב ואנאט מטווח אפס. החלוץ האוקראיני היה בנבדל, ולכן הבעיטה שלו לא נרשמה בפרוטוקול, אבל ההצלה הכפולה הזו בהחלט משדרגת את הביטחון העצמי הגבוה ממילא של גרסיה.

כך או כך, גם אם לא סופרים את ואנאט, הלכו 9 מתוך 13 הבעיטות של ג'ירונה למסגרת, לעומת 4 כדורים בלבד מתוך 27 הניסיונות של ברצלונה. שחקני הבלאוגרנה נהנו מ-71 אחוזי החזקת כדור, אך במדד השערים הצפויים הייתה ידה של המארחת באדום-לבן על העליונה, בניכוי הפנדל של לאמין ימאל שהלך לעמוד. ימים ספורים אחרי שהובסה 4:0 בידי אתלטיקו מדריד במשחק הראשון בחצי גמר גביע המלך, הפגינה שוב הגנת בארסה יכולת מחפירה למדי, וההפסד שלה היה מוצדק בהחלט, גם אם בבירת קטלוניה מעדיפים להתרכז בטענות לעבירה שבוצעה במהלך שהוביל לשער המכריע.

שריקה לא נשמעה אחרי שקלאודיו אצ'ברי דרך על ז'ול קונדה, וקל לבוא בטענות לשופט ול-VAR שנעלם, אבל בשורה התחתונה הגיע לברצלונה להפסיד. האנזי פליק דוגל בגישת: "אתם תבקיעו כמה שתוכלו ואנחנו כמה שצריך", אולם בשני משחקים רצופים היא לא עובדת באופן מובהק ביותר. אחרי הפיאסקו מול אתלטיקו במטרופוליטנו, נערכו שיחות הבהרה בין המאמן לחניכיו, והשחקנים הדגישו שהם היו מעדיפים גמישות טקטית במשחקים בהם קו הגנה גבוה מאוד חושף את העורף באופן מוגזם. הגרמני נותר בדעתו, והייתה תחושה כי כל התקפת מעבר של ג'ירונה מסוכנת הרבה יותר מהנעת הכדור המסודרת של בלאוגרנה.

האנזי פליק (IMAGO)

המוכנות של ג’ירונה לבארסה

ג'ירונה באה מוכנה מאוד למערך של ברצלונה, ופליק ממש לא הפתיע את מיצ'ל. מאמן המארחת הכין את הקבוצה להתמודדות עם העורף הרעוע של בארסה, וזה היה צפוי. הרי כבר בסיבוב הראשון הייתה קרובה קבוצתו לנצח במשחק החוץ שנערך עדיין במונז'ואיק. גם אז שלטה האלופה בכדור, אבל ההתקפות של היריבה היו מסוכנות יותר, ורק סיומת רשלנית למדי גרמה לכך שהתוצאה עמדה על 1:1 בזמן פציעות. אז הגיע רונאלד אראוחו, אותו שלח פליק כמחליף על תקן חלוץ מרכזי, קבע 1:2 והשאיר את האורחת דאז עמוק בתחתית. אתמול החשבון נסגר חלקית, והקבוצה הקטלונית הקטנה השיגה ניצחון שלישי על הגדולה ב-6 משחקי הדרבי האחרונים.

אולי הספקתם לשכוח, אבל בעונת 2023/24 לקחה ג'ירונה את כל 6 הנקודות מברצלונה. היא גברה עליה 2:4 בחוץ במשחק משובח בסיבוב הראשון, ואז השיגה תוצאה זהה גם במשחק הבית בו חזרה מפיגור. היא הייתה אז הפתעת העונה, הלהיט הגדול של הליגה הספרדית, ודורגה לפני בארסה במשך שבועות ארוכים, עד שנאלצה להסתפק "רק" במקום השלישי. האוהדים הניטרליים נהנו מאוד מצפייה בסגנון ההרפתקני וההתקפי של מיצ'ל ושמחו לראות את קבוצתו מעפילה לליגת האלופות. העניין הוא כי זה היה קצת יותר מדי עבורה, והעונה שעברה הייתה קשה בכל החזיתות.

ג'ירונה בקושי הצליחה לכבוש בצ'מפיונס ליג, בעוד בליגה הספרדית היא נקלעה באופן לא מתוכנן לקרבות הישרדות ובילתה חודשים ארוכים מתחת לקו האדום. בסופו של דבר, נקודה אחת הפרידה בינה לבין לגאנס שירדה לליגה השנייה, אבל ההיבט החשוב ביותר היה האמון המוחלט במאמן לאורך תקופת המשבר.

לאמין ימאל מתוסכל (IMAGO)

האמון במיצ’ל

קבוצות לא מעטות נוטות לפטר מאמנים שהביאו הצלחות גדולות בלי לתת להם צ'אנס לחזור למסלול הנכון. קחו, למשל, את איינטרכט פרנקפורט, שסיימה במקום השלישי בבונדסליגה בעונה שעברה. דינו טומפולר התגבר על מכירת עומאר מרמוש למנצ'סטר סיטי לפני שנה, התמודד גם עם מכירת הוגו אקיטיקה לליברפול בקיץ, אולם הוחלט להדיחו בחודש שעבר למרות שהקבוצה הייתה במרכז הטבלה. מעמדו של מיצ'ל המשיך להיות איתן גם כאשר ג'ירונה נקלעה לסכנה ממשית אשתקד, וגם כשהיא פתחה את הקמפיין הנוכחי בצליעה.

העונה יצאה לדרך מבחינתה עם הפסדי בית לראיו וייקאנו, סביליה ולבאנטה, בעוד ויאריאל הביסה את הקטלונים ללא תנאי, עם 0:5. ג'ירונה הייתה במקום האחרון בספטמבר, אבל לא סטתה מהדרך ולא שינתה את הסגנון. כעת היא קוצרת את הפירות, ומתקבל הרושם כי מיצ'ל הצליח לגבש את השחקנים החדשים שקיבל לידיו, ליחידה מגובשת שמבינה היטב את המשימה מול כל יריבה. המוטיבציה בשיאה, וזה נכון לא רק לגבי הצעירים. גם הכוכבים הוותיקים חוזרים לחייך בג'ירונה.

אקסל ויטסל בן ה-37 הגיע אחרי קדנציה מוצלחת באתלטיקו מדריד, ונהנה מאוד במשחקי הדרבי מול בארסה. בסיבוב הראשון הוא הבקיע במספרת, ואתמול הציג יכולת טובה במרכז המגרש כי קל יותר להתמודד מול ברצלונה כאשר פדרי פצוע. אתמול הבלגי לא מצא את הרשת, אבל החבר הצרפתי שלו דווקא כן.

מיצ'ל סאנצ'ס (רויטרס)

למאר יחזור לזרוח?

תומא למאר, שהגיע בהשאלה מאתלטיקו בקיץ, היה פעם שחקן מבטיח ומהנה, ואף נכלל בסגל צרפת שזכתה במונדיאל ב-2018. המעבר לקבוצה של דייגו סימאונה היה אומלל בשל חוסר התאמה בסיסי, ופציעות רבות גרמו לקריירה שלו לדעוך עוד יותר. בגיל 30 הוא נחשב לסוג של שחקן עבר, וגם בתחילת העונה קיבל דקות מעטות בג'ירונה, בין היתר בגלל בעיות בריאותיות. בשבועות האחרונים המצב השתנה באופן מהותי, ולפני שבוע הבקיע לראשונה מאז מרץ 2023 בתיקו בסביליה. אתמול זה כבר היה כיבוש שני ברציפות – גול קל מול שער ריק בגלל הפקרות מוחלטת בעורף של בארסה.

כך הגיע השוויון, ואת שער הניצחון כבש שחקן חדש נוסף. פראן בלטראן הוא אגדת סלטה ויגו, שרשם 267 הופעות במדי התכלת – המאזן השלישי בטיבו בתולדות המועדון מגליסיה. העונה הוא נדחק קצת הצידה, והחליט לקבל בינואר את ההצעה של ג'ירונה בה הובטחו לו דקות משחק רבות יותר. אתמול הוא חגג שער בכורה בקבוצתו החדשה, וגם שער ראשון בקריירה נגד ברצלונה. ואולי המהלך שהוביל אליו היה שנוי בחלוקת, אבל הבעיטה עצמה הייתה קרובה לשלמות, וגם ז'ואן גרסיה ביום אדיר לא הספיק להגיב.

אז ג'ירונה יוצאת לדרך חדשה ושואפת למקום שקט במרכז הטבלה, אבל בברצלונה התקופה הקרובה עלולה להיות סוערת. שני הפסדים רצופים מערערים את האמונה, ההגנה נראית רע, ריאל מדריד עלתה לפסגה על חשבון האלופה, והלחץ על פליק לבצע התאמות מסוימות לסגנון יגבר. מצד שני, יש גם חדשות טובות – לא נותרו יותר מפגשים מול הקבוצה של מיצ’ל העונה. בארסה ממש לא תחכה להם גם בעונה הבאה.