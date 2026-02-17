יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:20
כדורגל ישראלי

מוחמד וסייף יחזרו, סק עשוי לקבל הצעה להמשיך

לקראת הפועל פ"ת, מכבי חיפה תקבל בחזרה תוספת כוח לאמצע. תקווה שאזולאי ישוב עד הפלייאוף. נראה שהסנגלי יקבל חוזה חדש בקרוב מתוך מטרה להשאירו

|
עלי מוחמד, קני סייף ועבדולאי סק (עמרי שטיין)
עלי מוחמד, קני סייף ועבדולאי סק (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מאד מהניצחון האחרון מול בני סכנין 0:4 ושם כבר מתרכזים ורוצים המשכיות גם בשני משחקי הליגה הקרובים, מול הפועל פתח תקווה בסמי עופר ומחזור אחר כך בבלומפילד מול הפועל תל אביב.

ניצחונות בשני המשחקים הקרובים ישמו את הקבוצה בעמדה טובה לקראת משחקי הפלייאוף העליון, שם חיפה תצטרך להתמודד ראש בראש מול כל קבוצות הצמרת כדי לנסות ולהשיג את הכרטיס לאירופה דרך הליגה.

היעד המרכזי מעבר לגביע הוא להשיג כרטיס לאירופה, דבר שאמור להמתיק את הגלולה בעקבות זה שהקבוצה לא נמצאת השנה במאבקי האליפות, הרבה בגלל הפתיחה הגרועה של העונה בתקופת דייגו פלורס, דבר שהביא את הירוקים בנקודת הזמן הזו לפער של 15 נקודות מהראשונה הפועל באר שבע, פער שאף אחד לא חלם וחשב עליו בפתיחת העונה.

גם סייף צפוי לחזור, תקווה לגבי אזולאי. סק עשוי להמשיך

לקראת הפועל פ"ת אמור לחזור לסגל עלי מוחמד שהחלים מפציעה ארוכה וכבר שב להתאמן באופן מלא. מדובר בתוספת כוח לסגל ולקישור של ברק בכר, שכרגע נשען בעיקר על נבות רטנר המצוין, סדריק דון ומיכאל אוחנה שכל אחד מהם תורם את חלקו.

אחרי חזרת דולב חזיזה ועלי מוחמד, גם קני סייף צפוי לחזור לסגל לקראת פ"ת. בחיפה מקווים שעד למשחקי הפלייאוף יחזור גם איתן אזולאי, מה שיגביר את התחרות על חולצת הסגל.

הבלם עבדולאי סק עשוי להמשיך בעונה הבאה. סק שמסיים חוזה אמנם טרם קיבל הצעה חדשה, אבל נראה שההצעה כזאת תהיה בתקופה הקרובה מתוך מגמה להשאיר את הסנגלי בקבוצה.

