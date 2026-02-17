יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:21
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"משחק חוזר בליסבון": במדריד מוכנים למוריניו

ריאל תפגוש את בנפיקה ב-21:45, 3 שבועות אחרי ה-2:4 המטורף של הפורטוגלים: "הפעם זה אחרת". אמבפה במוקד וצפוי לפתוח, גם טרנט אמור להמשיך ב-11

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד במצב רוח נהדר בעקבות התוצאות האחרונות שלה מאז שאלברו ארבלואה הגיע, אבל בטח ובטח לאחר שראתה את ברצלונה מועדת אתמול (שני) עם 2:1 נגד ג’ירונה, מה שאומר שהבלאנקוס במקום הראשון, ולא זמנית. עם זאת בראש הם יעלו על הדשא היום (שלישי, 21:45) לשחזור המפגש הדרמטי נגד בנפיקה, הפעם בפלייאוף ליגת האלופות. 

מדובר במשחק הראשון מבין שניים, כאשר ייערך גומלין בברנבאו, ובכל מקרה אי אפשר לשכוח את הדרמה הגדולה שהייתה באצטדיון בליסבון לא מזמן, כששוער בנפיקה עלה למצב נייח, נתן לפורטוגלים 2:4 דרמטי מאוד ובעצם כבש שער שנתן לקבוצתו את הכרטיס לפלייאוף.

הכותרות במדריד התעסקו כמובן קצת בברצלנה, אבל בעיקר במפגש של ריאל: “משחק חוזר בליסבון”, זעקה הראשית ב’מארקה’. “ריאל מדריד המתחדשת תחת ארבלואה מבקרת בבפניקה שניצחה אותו בתום דרמה גדולה רק לפני שלושה שבועות”.

גם בלי אמבפה: 1:4 לריאל מדריד על סוסיאדד

ב’אס’ התמקדו בקיליאן אמבפה, שלא שיחק נגד סוסיאדד וכשיר למגפש נגד בנפיקה: “המנהיג בליסבון”, נרשם בכותרת. “ריאל מדריד משיבה לעצמה את המקום הראשון בלה ליגה מרחוק ומחפשת גאולה בליגת האלופות עם חזרתו להרכב של הצרפתי”.

ההרכב המשוער: אמבפה בחוד, טרנר שוב ב-11

מבחינת ההרכבים, בספרד מדווחים שקיליאן אמבפה יפתח בחוד לצד ויניסיוס במערך של שני חלוצים, כאשר ברביעיית הקישור יעלו אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה ופדריקו ואלוורדה. צמד הבלמים אמור להיות מורכב מדין האוסן ואנטוניו רודיגר, כשטרנט אלכסנדר ארנולד צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט, כמו כמובן אלברו קאררס נגד האקסית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */