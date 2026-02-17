יום שלישי, 17.02.2026 שעה 08:53
כדורגל ישראלי

בהפועל חיפה הבטיחו שמשכורת ינואר תיכנס היום

הבטחה במועדון כי הנושא יוסדר לאחר עיכוב טכני לדברי כץ. אימון בכורה לרדולוביץ', חטואל חוזר לפני ב"ש. סילבס החמיא לשחקנים: "תמשיכו בנחישות"

שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)

מצב רוח מרומם במיוחד היה באימון הפועל חיפה אתמול (שני) אחרי הניצחון החשוב 0:1 מול הפועל פתח תקווה, ניצחון ששיחרר הרבה לחץ במועדון ושהושג אחרי 7 מחזורים ללא ניצחון.

המאמן חיים סילבס קיים אסיפת שחקנים בה החמיא להם, בעיקר על כך שעלו בסיום המשחק בכל הפרמטרים האפשריים על אלה של שחקני פ"ת, מה שהביא בסיום לניצחון: "אני רוצה לראות גם במשחקים הבאים את אותה אגרסיביות ונחישות כמו זאת שאפיינה אתכם במשחק האחרון".

מי שערך את אימון הבכורה שלו היה שחקן הרכש החדש והאחרון מתוך תשעה שהגיעו, אנדריאה רדולוביץ', שמשחק בתפקיד הכנף ומזכיר בסגנון את מנואל בנסון של מכבי חיפה. רדולוביץ' יהיה בסגל מול הפועל באר שבע, במשחק שיתקיים ביום ראשון. הצורך בשחקן כנף איכותי היה זועק לשמיים בעיקר בגלל שהזר אנדו רג'יס היה בינוני מאד עוד בטרם פציעתו עד אשר שוחרר.

חיים סילבס (רועי כפיר)חיים סילבס (רועי כפיר)

חטואל חוזר לסגל, וגם: המשכורות

שחקן אחר שיחזור לסגל הוא רותם חטואל ששב מהרחקה. חטואל אמור לשחק מול האקסית ולהוות תוספת כח משמעותית. בהפועל חיפה הבטיחו שמשכורות חודש ינואר יכנסו עוד היום אחרי עיכובים טכניים כדברי הבעלים יואב כץ. מדובר באיחור לא אופייני, דווקא השנה כאשר המשכורות היו עוברות בצורה מסודרת כל עשירי לחודש בהעברה בבנק ולא במסירת צ'קים לידי השחקנים.

