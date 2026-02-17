רשמית: מייק טייסון ומייוות'ר יערכו קרב ראווה

שני אגדות האגרוף, פלויד מייוות’ר ומייק טייסון, סיכמו באופן עקרוני על קרב ראווה שייערך ב-25 באפריל 2026 ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדובר בקרב לא רשמי, אך כזה שעשוי לעורר עניין עולמי נוכח שמותיהם של שניים מהמתאגרפים הגדולים בתולדות הענף.

טייסון, כיום בן 59, עלה לאחרונה לזירה בנובמבר 2024, אז הפסיד בהחלטת שופטים פה אחד לג'ייק פול. מייוות'ר בן ה-48, שנחשב לאחד המתאגרפים המעוטרים והמדוברים בדורו, התחרה בפעם האחרונה באוגוסט 2024 במקסיקו סיטי, אז פגש את ג'ון גוטי השלישי בקרב ראווה נוסף.

מייק טייסון (רויטרס)

אם אכן ייצא לפועל, הקרב בקונגו ייערך כמעט 52 שנים לאחר אחד האירועים האייקונים בתולדות האגרוףף ה-"Rumble in the Jungle", שנערך ב-30 באוקטובר 1974 בקינשאסה, ובו גבר מוחמד עלי על ג’ורג’ פורמן בקרב שנכנס לספרי ההיסטוריה.