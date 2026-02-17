יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:21
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

רשמית: מייק טייסון ומייוות'ר יערכו קרב ראווה

קרב ענק: שניים מהגדולים ביותר בתולדות ענף האגרוף הסכימו להיכנס לזירה לקרב ראווה שייערך ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב-25 באפריל 2026. הפרטים

|
פלויד מייוות'ר (ערן שרעבי)
פלויד מייוות'ר (ערן שרעבי)

שני אגדות האגרוף, פלויד מייוות’ר ומייק טייסון, סיכמו באופן עקרוני על קרב ראווה שייערך ב-25 באפריל 2026 ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדובר בקרב לא רשמי, אך כזה שעשוי לעורר עניין עולמי נוכח שמותיהם של שניים מהמתאגרפים הגדולים בתולדות הענף.

טייסון, כיום בן 59, עלה לאחרונה לזירה בנובמבר 2024, אז הפסיד בהחלטת שופטים פה אחד לג'ייק פול. מייוות'ר בן ה-48, שנחשב לאחד המתאגרפים המעוטרים והמדוברים בדורו, התחרה בפעם האחרונה באוגוסט 2024 במקסיקו סיטי, אז פגש את ג'ון גוטי השלישי בקרב ראווה נוסף.

מייק טייסון (רויטרס)מייק טייסון (רויטרס)

אם אכן ייצא לפועל, הקרב בקונגו ייערך כמעט 52 שנים לאחר אחד האירועים האייקונים בתולדות האגרוףף ה-"Rumble in the Jungle", שנערך ב-30 באוקטובר 1974 בקינשאסה, ובו גבר מוחמד עלי על ג’ורג’ פורמן בקרב שנכנס לספרי ההיסטוריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */