"היינו עדיפים על מכבי": תחושת פספוס בבית"ר

תחושת פספוס בבית״ר ירושלים אחרי התיקו מול מכבי תל אביב. במועדון הירושלמי מרגישים שהיו יכולים לצאת עם שלוש נקודות מאצטדיון טדי אתמול (שני), אחרי שהפגינו עליונות על מכבי תל אביב כמעט לאורך כל המשחק, אך סיימו רק ב-0:0 מול אלופת המדינה וראו את הפער מהפועל ב”ש הופך לגדול יותר.

“היינו עדיפים על מכבי, בעיקר במחצי השני, היינו מאוד קרובים לנצח, יצרנו מצבים, שלטנו במרכז, עדי יונה יכול היה לכבוש שלושער, אנחנו מבואסים, אבל יוצאים מעודדים מהיכולת”. הפער שש נקודות מב”ש משאיר את בית”ר במאבק, זו גם התחושה במועדון, שהכל פתוח ושדווקא אחרי המשחק אתמול אפשר לחשוב על תחילתו של מומנטום חדש, לאור היכולת הנהדרת מול מכבי ת”א.

ירדן שועה הוכיח אתמול בפעם המי יודע כמה איזו יכולת מסירה יש לו, הוא היה בכל מקום במגרש, הנהיג את השחק, יצר מצבים וניסה גם בעצמו לסכן את השער של מליקה. בבית”ר סימנו את ירדן שועה כאחד המצטיינים במשחק לצד שחקנים נוספים שבלטו: בריאן קרבאלי, ירין לוי, בוריס אינו ונאנא אנטווי.

יצחקי: "היינו הרבה יותר טובים ממכבי ת"א, חבל"

אופטימיות לגבי הזרים החדשים, אצילי קרוב לחזור?

בנוגע לזרים החדשים שהגיעו בינואר, נאנא אנטווי וחסונד גונזאלס, בבית”ר ירושלים יאזרו בסבלנות ויתנו זמן לשניים להתאקלם לפני שישפטו אותם. התחושה בבית וגן שאלמוג כהן הביא שני זרים שישדרגו את הקבוצה במאבק האליפות.

ומה באשר לעומר אצילי? אתמול ביציאה מאצטדיון טדי שאלו אותו מספר אוהדים מה מצבו, אצילי ענה שהוא עדיין לא מרגיש מאה אחוז, אבל עם זאת נותן סיכוי שכבר למשחק מול מכבי נתניה במחזור הקרוב (שני, 20:30) הוא יתלבש ויפתח על הספסל.