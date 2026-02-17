יום שלישי, 17.02.2026 שעה 08:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"היינו עדיפים על מכבי": תחושת פספוס בבית"ר

בבית וגן יצאו מבואסים מה-0:0 עם האלופה, אך מעודדים מהיכולת: "יונה יכול היה לתת שלושער". מחמאות לשועה, אופטימיות על הזרים החדשים. וגם: אצילי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

תחושת פספוס בבית״ר ירושלים אחרי התיקו מול מכבי תל אביב. במועדון הירושלמי מרגישים שהיו יכולים לצאת עם שלוש נקודות מאצטדיון טדי אתמול (שני), אחרי שהפגינו עליונות על מכבי תל אביב כמעט לאורך כל המשחק, אך סיימו רק ב-0:0 מול אלופת המדינה וראו את הפער מהפועל ב”ש הופך לגדול יותר.

“היינו עדיפים על מכבי, בעיקר במחצי השני, היינו מאוד קרובים לנצח, יצרנו מצבים, שלטנו במרכז, עדי יונה יכול היה לכבוש שלושער, אנחנו מבואסים, אבל יוצאים מעודדים מהיכולת”. הפער שש נקודות מב”ש משאיר את בית”ר במאבק, זו גם התחושה במועדון, שהכל פתוח ושדווקא אחרי המשחק אתמול אפשר לחשוב על תחילתו של מומנטום חדש, לאור היכולת הנהדרת מול מכבי ת”א. 

ירדן שועה הוכיח אתמול בפעם המי יודע כמה איזו יכולת מסירה יש לו, הוא היה בכל מקום במגרש, הנהיג את השחק, יצר מצבים וניסה גם בעצמו לסכן את השער של מליקה. בבית”ר סימנו את ירדן שועה כאחד המצטיינים במשחק לצד שחקנים נוספים שבלטו: בריאן קרבאלי, ירין לוי, בוריס אינו ונאנא אנטווי. 

יצחקי: "היינו הרבה יותר טובים ממכבי ת"א, חבל"

אופטימיות לגבי הזרים החדשים, אצילי קרוב לחזור?

בנוגע לזרים החדשים שהגיעו בינואר, נאנא אנטווי וחסונד גונזאלס, בבית”ר ירושלים יאזרו בסבלנות ויתנו זמן לשניים להתאקלם לפני שישפטו אותם. התחושה בבית וגן שאלמוג כהן הביא שני זרים שישדרגו את הקבוצה במאבק האליפות. 

ומה באשר לעומר אצילי? אתמול ביציאה מאצטדיון טדי שאלו אותו מספר אוהדים מה מצבו, אצילי ענה שהוא עדיין לא מרגיש מאה אחוז, אבל עם זאת נותן סיכוי שכבר למשחק מול מכבי נתניה במחזור הקרוב (שני, 20:30) הוא יתלבש ויפתח על הספסל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */