ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

"גאנדלמן הרשים אותנו מיידית, הוא מביא סכנה"

מאמן לצ'ה, אוזביו די פרנצ'סקו הילל את הקשר שקיבל את מצטיין המשחק ב-0:2 על קליארי. הישראלי אמר: "מאוד שמח". בתקשורת האיטלקית נתנו לו ציון 7.5

עומרי גאנדלמן עם פרס השחקן המצטיין (IMAGO)
הליגה האיטלקית מחייכת עד כה לצמד הישראלים שלנו: מנור סולומון ועומרי גאנדלמן, ואחרי ששחקן פיורנטינה כבר הספיק לכבוש פעמיים, גם קשר לצ’ה הצליח לעשות זאת עם גול נוסף אמש (שני), בניצחון 0:2 על קליארי בקרב התחתית החשוב כשאף קיבל את מצטיין המשחק.

גאנדלמן אמר לאחר המשחק: “אני מאוד שמח לכבוש את השער השני שלי העונה. האושר הכי גדול זה שניצחנו את קליארי”.

מאמן לצ’ה, אוזביו די פרנצ’סקו, לא הסתיר את דעתו על הישראלי: “גאנדלמן הוא שחקן שניתחנו לעומק עם הצוות המקצועי והוא הרשים אותנו באופן מיידי. הוא רציני ונגיש. הוא כבר השתלב בחדר ההלבשה בזמן שיא. הוא צריך לשחק ליד החלוץ, זה מה שחסר לנו. הוא מביא עוד סכנה להתקפה”.

ענק: גנדלמן איש המשחק עם שער אדיר

ב’פיאנטה לצ’ה’ שיבחו את הרכש החדש, שקיבל ציון 7.5: “לרגעים הוא מעל כולם, הרבה בזכות העוצמות הפיזיות שלו והתנועה האינטליגנטית והשליטה בכדור. הוא מכתיב את הקצב במשחק והתרומם מעל כולם ברחבה עם תזמון יוצא דופן. לוחם”.

ב’מדיהסט’ הסתכלו על הנתונים של הקשר: “עומרי גאנדלמן כבש בשני משחקים רצופים נגד אודינזה וקליארי בפעם השנייה העונה בעשרת הליגות הבכירות. זה קרה בפעם השנייה כשהוא עשה את זה בין ספטמבר לאוקטובר בארבעה משחקים ברצף”.

