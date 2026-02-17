מרגש היה לראות את שורד השבי אלקנה בוחבוט לפני שריקת הפתיחה. חשוב ויפה לראות את המאמצים שמשקיעה בית״ר ירושלים בהחזרת טוב לקהילה, שאפו גדול למועדון. האווירה ביציעים המשיכה גם במהלך המשחק, כאשר שוב הוכיחה בית״ר את עוצמת הקהל שלה. 30 אלף אוהדים הגיעו לטדי, והתחושה השנה היא שגם אצטדיון של 50 אלף מקומות היה מתמלא.

בבית״ר פתחו במערך של שלושה בלמים עם שני שחקני קו מהירים מאוד, מהלך שהקשה משמעותית על מכבי תל אביב. היה ברור שבבית״ר עשו שיעורי בית טובים והגיעו מוכנים מאוד טקטית למשחק. רוני דיילי הגיע למשחק במומנטום טוב לאחר שהחדיר הרבה התלהבות בקבוצתו מאז הגעתו, אך על כר הדשא בית״ר הייתה עדיפה לאורך דקות רבות.

ברור כמה חסר סקורר טבעי

הירושלמים הציגו משחק מאורגן, אנרגטי ונכון טקטית, אבל הבעיה המרכזית בלטה לעין, חסרה לקבוצה רגל מסיימת. בית״ר מגיעה למצבים, מניעה כדור נכון ומגיעה לאזורי הכרעה, אך מתקשה להכריע משחקים. מוקדם עדיין לשפוט את גונזאלס החלוץ החדש, אך מהמשחק הזה היה ברור עד כמה חסר סקורר טבעי, ונשאלת השאלה האם זה החלוץ שחיפשו במועדון.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)

מנגד, כשמסתכלים על הפועל באר שבע רואים את ההבדל: שני חלוצים איכותיים בדמותם של איסט וזלאטנוביץ’. נראה שאיסט הוא עד כה הרכש המשמעותי ביותר של חלון ינואר. הפער בצמרת כבר עומד על שש נקודות ובאר שבע נראית הקבוצה הבשלה ביותר לזכייה באליפות. בית״ר יכולה לצאת מעודדת מהיכולת, אך מאוכזבת מהתוצאה, נקודה בלבד שמשאירה אותה מעט מאחור במאבק על המקום הראשון.

בכלל, רוני דיילי יצטרך למצוא פתרונות יצירתיים לקבוצה שלו. המועדון הרגיל את כולם בשנים האחרונות לסגלים סופר איכותיים, אך נראה שהשנה משהו התפספס, הסגל פחות איכותי ופחות מחובר ביחס לעונות קודמות. המאמן החדש יידרש להביא פתרונות טקטיים ויצירתיים כדי לדחוף את הקבוצה חזרה לצמרת הטבלה.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

בצד השני, במכבי תל אביב צריכים להיות מודאגים מהיכולת. הקבוצה נראתה איטית ומסורבלת, התקשתה להגיע למצבי הבקעה, ולמעט בליץ ודוידה שהיו טובים, מכבי כמעט ולא איימה על השער.

מי שבלטו במיוחד בבית״ר היו הקשרים המרכזיים ירין לוי ובוריס אינו, ששיחקו באגרסיביות, חילצו כדורים והוציאו את הקבוצה קדימה במהירות. גם עדי יונה הציג משחק מצוין עד הפעולה האחרונה, עם תנועות עומק נכונות שהביאו אותו למצבים מסוכנים.

לגבי ירדן שועה, עושה רושם שיצחקי מצא את עמדת הבינגו שלו. שועה הוסט לעמדה עם הפנים למשחק, למעשה חופשי על המגרש, וזה שינה את ההתקפה של בית״ר. הוא עשה צרות רבות להגנת מכבי עם יכולת מסירה יוצאת דופן והשאיר פעם אחר פעם את שחקני ההתקפה מול השוער. שועה סיפק רגעים של מסירות גאוניות והיה האיש היצירתי ביותר על כר הדשא.

ירדן שועה נגד כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

בסיכום, בית״ר ירושלים נמצאת בכיוון הנכון מבחינת יכולת, אך ללא חלוץ מכריע יהיה לה קשה להישאר עד הסוף במאבק האליפות.