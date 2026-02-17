קאנגווה, רטנר וטוריאל: הצביעו ל-Winner השבוע

המחזור ה-23 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר.

לוגו Winner (מערכת ONE)

קינגס קאנגווה

הכוכב הזמבי של הפועל באר שבע התעורר בדיוק במאני טיים. האדומים מובילים את פסגת ליגת העל בגאון והרבה בזכות הקשר, שהבקיע שער ניצחון מטורף ועזר לקבוצתו להשיג שלוש נקודות חשובות.

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

נבות רטנר

אחרי התיקו עם הפועל ירושלים, מכבי חיפה חזרה לנצח עם 0:4 נהדר על בני סכנין. שחקנים בירוק כבשו, בישלו, אך מי שניהל באמת את התזמורת היה הקשר הצעיר שהיה בעל הבית במרכז השדה ומסתמן כאחד הנכסים הגדולים ביותר של הקבוצה מהכרמל.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

סתיו טוריאל

לאחר תקופה שבה סבל מפציעה וחודשיים בדיוק ללא שער, הכוכב של הפועל תל אביב חזר ובגדול. טוריאל בלט, הבקיע צמד עוד לפני הפסקת המחצית מול הפועל ירושלים וסייע לקבוצתו לשמור על המאזן המושלם באצטדיון בלומפילד בליגה.

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

יאיר מרדכי

שחקן ההתקפה של קריית שמונה חווה עונת פריצה נהדרת כשסיפק עוד הופעה גדולה במחזור האחרון. עם שער ובישול, מרדכי סייע לקבוצתו להשיג נקודה חשובה להמשך מאבקי הירידה.

יאיר מרדכי חוגג (שחר גרוס)

רותם קלר

פחות מדקה, זה הזמן שלקח לרותם קלר לכבוש את שער היתרון של מכבי נתניה מול בני ריינה, ומשם הכל הלך חלק. המגן המשיך להצטיין, סיפק בישול נפלא למתאוס דאבו וסיים כבולט משחקני קבוצתו ב-0:4.

רותם קלר מאושר (חג'אג' רחאל)

אלון תורג’מן

במשחק הבכורה שלו במדי הפועל חיפה החלוץ הוותיק השפיע במהרה. לאחר 17 דקות בלבד הוא כבש את שערו הראשון מאז החזרה למועדון וזה הספיק ל-0:1 קריטי במאבקי הירידה מול הפועל פ”ת מהצמרת.