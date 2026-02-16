יום שני, 16.02.2026 שעה 23:36
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

רוני דיילה: היינו לחוצים ולא שווים יותר מנקודה

מאמן מכבי ת"א אחרי ה-0:0 עם בית"ר: "אני לא חושב ששיחקנו ברמה שלנו. היינו צריכים לעשות יותר, בעיקר במחצית השנייה. אליפות? לא מדברים על זה"

|
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

אחרי שלושה משחקים בהם מכבי תל אביב ניצחה, הצהובים נעצרו בטדי עם 0:0 מול הקבוצה המקומית, בית”ר ירושלים, במשחק שהבטיח רבות, אך קיים מעט, במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.

מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, התייחס להופעה של קבוצתו: “אני לא חושב ששיחקנו ברמה שלנו, הפסדנו כדורים והשתמשנו ביותר מדי נגיעות. היינו צריכים לעשות יותר, בעיקר במחצית השנייה, אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה שוויונית, אבל בשנייה היינו לחוצים ולא עשינו את הדברים שדיברנו עליהם לפני המשחק. אני חושב שהצלחנו להשיב את השליטה ברבע השעה האחרונה, אבל לא היינו מדויקים בשליש האחרון כדי לייצר מצבים”.

על ההופעה של היריבה: “לקחנו נקודה, אז זה לא שהכל שלילי. עבורי, לא שיחקנו ברמה הכי גבוהה. זה בטוח, ואנחנו נצטרך לחזור לעצמנו בשבוע הבא. סבלנו מאוד, אבל יכול להיות שהנקודה הזו תהיה חשובה מאוד בסוף העונה”.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

“אליפות? אנחנו לא מדברים על זה”

על האם הוא שמח מהתיקו: “אני מרוצה מהנקודה. זה המצב. אנחנו צריכים להסתכל גם אחורה ולהיות יותר אגרסיביים”.

על המטרות לעונה: “אנחנו רוצים להגיע גבוה ככל הניתן. שיחקנו ארבעה משחקים, ניצחנו בשלושה מהם וסיימנו באחד בתיקו. היום פגשנו יריבה קשה על משטח דשא לא ראוי. אנחנו צריכים לצאת מהופעות כאלו בצורה טובה יותר ממה שעשינו היום”.

על הסיכוי לאליפות: “אנחנו לא מדברים על זה, כולנו רוצים לנצח. אני בטוח בזה ובכל מי שעולה למגרש. נראה מי תיקח את האליפות”. 

גם קשר הקבוצה, כריסטיאן בליץ’, דיבר על התיקו: “זה היה משחק חשוב מאוד עבורנו. אני חושב שבאנו מעט לחוצים, לא היינו נינוחים עם הכדור. אנחנו טובים יותר מזה, אבל צריך להגיד תודה שהוצאנו נקודה ונמשיך להילחם. אני לא מרוצה מהמשחק, אבל אם נסתכל על המשחק, הגיע להם לנצח.

על המשחק הקודם: “רצינו לנקום. הביטחון היה ירוד, אבל זה הכדורגל. אנחנו צריכים להיות טובים יותר, להסתכל במראה ולקחת שלוש נקודות כבר במשחק הבא”.

על הסיכוי לאליפות: “יש כמעט 40 נקודות בקופה ושלושה משחקים נגד הפועל באר שבע. יש להם את הסיפור שלהם, לנו יש את שלנו”.

