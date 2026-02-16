יום שני, 16.02.2026 שעה 23:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

יצחקי: אני יוצא מעודד מהמשחק, הגיע לנו לנצח

מאמן בית"ר התראיין לאחר ה-0:0 נגד מכבי תל אביב: "הגענו להרבה מצבים להכריע את המשחק", גדראני: "אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר ברגעים האלה"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, ואין ספק שהיום (שני) קיבלנו את אחד מהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שהייתה בעיצומו של משבר, רצתה לצאת ממנו כשהיא אירחה את מכבי תל אביב. התוצאה הסתיימה עם שוויון 0:0 מאכזב, שהגדיל את הפער של באר שבע בפסגה ל-6 נקודות מהירושלמים. בסיום המשחק התראיין המאמן ברק יצחקי והבלם לוקה גדראני.

ברק יצחקי:

איך יוצאים מערב כזה? מצד אחד הכל היה נכון אך עדיין התוצאה מאכזבת.
”אמנם משחק שונה אבל אני יוצא מעודד, רצינו לנצח והגיע לנו לנצח בטח במחצית השנייה וחבל, פשוט שטפנו את המשחק ומה שהיה חסר הוא השער”.

איזה נקודות מקצועיות עשיתם כדי לנטרל את מכבי?
”עלינו במערך שונה, עברנו לשליש המרכזי והכנסתי את גיל פנימה, מצאנו פתרונות טובים עם הכל וסגרנו אותם בצורה טובה ואגרסיבית, התחיל לא טוב אבל השתפרנו”.

חסר לבית”ר חלוץ כמו ברק יצחקי, מה דעתך?
”אני מבין את הנקודה, אבל שוב, אנחנו הגענו להרבה מצבים להכריע את המשחק, לפעמים חלק מתכנית המשחק היא לפנות שטחים ולרדת אחורה לקבל וזה עבד טוב”.

כשאתה ואלמוג מביאים את גונסאלס, מה אתם מחפשים בו?
”בקבוצה הנוכחית חסר לנו עוצמות ופיזיות וחלוץ שיהיה בתוך הרחבה, הוא עשה את הדברים בצורה טובה, השערים יבואו אם נמשיך ככה”.

איך אתה עם יתר שחקני הרכש ?
”בשביל משחק ראשון המגן נכנס טוב, אנחנו צריכים להיות יותר מדויקים”.

אתה רואה את ביתר מתפתחת יותר?
”אנחנו במצב טוב, אנחנו צריכים להמשיך להידבק לצמרת ואנחנו עושים את זה היטב”.

לוקה גדראני:

“ייצרנו מצבים רבים, אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר ברגעים האלה ולנצל את המצבים, לכבוש את השערים ולנצח. אני מקווה שהמשחק הבא לא יהיה ככה ונכבוש את השערים וננצח את המשחק. איבדנו סוג של.. אני לא יכול להגיד מוטיבציה, אבל לפעמים זה קורה כשאתה מוביל את הטבלה. יותר קשה לשמור על המקום הראשון , נותרו לנו עוד משחקים רבים ואני בטוח שנדחוף את עצמנו כדי להוביל את הטבלה שוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */