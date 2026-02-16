הפועל ת"א מעל מכבי, ב"ש הגדילה את הפער

מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים נפרדו הערב (שני) ללא הכרעה לאחר תיקו מאופס באצטדיון טדי. הצהובים מעדו לראשונה תחת המאמן החדש רוני דיילה והקבוצה של ברק יצחקי שוב לא ניצחה והמשיכה בתקופה הלא טובה שעוברת אליה.

כתוצאה מהתיקו, הפועל באר שבע של רן קוז’וק פתחה פער של שש נקודות במקום הראשון, כשבית”ר נותרה שנייה. הפועל תל אביב עקפה במחזור הזה את מכבי ת”א עם 44 נקודות לעומת 43, כאשר הקבוצה של אליניב ברדה רחוקה כעת רק ארבע נקודות מבית”ר השנייה.

טבלת ליגת העל

1 - הפועל ב"ש, 54 נקודות, הפרש שערים 31+

2 - בית"ר ירושלים, 48 נקודות, הפרש שערים 23+

3 - הפועל ת"א, 44 נקודות, הפרש שערים 18+

4 - מכבי ת"א, 43 נקודות, הפרש שערים 21+

5 - מכבי חיפה, 39 נקודות, הפרש שערים 22+

6 - הפועל פ"ת, 32 נקודות, הפרש שערים 4+

7 - מכבי נתניה, 31 נקודות, הפרש שערים 5-

8 - בני סכנין, 28 נקודות, הפרש שערים 8-

9 - הפועל חיפה, 23 נקודות, הפרש שערים 10-

10 - מ.ס אשדוד, 23 נקודות, הפרש שערים 16-

11 - עירוני טבריה, 23 נקודות, הפרש שערים 20-

12 - עירוני ק"ש, 21 נקודות, הפרש שערים 9-

13 - הפועל ירושלים, 20 נקודות, הפרש שערים 12-

14 - מכבי בני ריינה, 11 נקודות, הפרש שערים 39-