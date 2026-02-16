אורלנד: האופי של הקבוצה הזאת מיוחד, אני גאה

חגיגת גביע המדינה בכדורסל המשיכה הערב (שני) עם חצי הגמר השני שהפגיש בין בני הרצליה להפועל העמק. בסיום של משחק דרמטי, הקבוצה מהמרכז עלתה לגמר והיא תפגוש שם את מכבי תל אביב למשחק על התואר היוקרתי.

המאמן המנצח, יהוא אורלנד, סיכם: "מי שראה את הסטטיסטיקה ראה שהובלנו 40 שניות בכל המשחק, אבל אלה היו השניות הנכונות. האופי של הקבוצה הזאת מיוחד. אני מאוד גאה בזה".

אורלנד התייחס למצטיין של המשחק, צינאנו אונוואקו: "בשביל המעמדים האלה הוא פה. לפעמים במשחקים ה"קטנים" שפת הגוף שלו מראה קצת אדישות, אבל הבאנו אותו בדיוק בשביל המשחקים האלה, שם הוא מראה את היכולות שלו".

יהוא: ״אנחנו מראים אופי״

המאמן התייחס לדרך שעשה מתחילת העונה, שהתחילה לא טוב, עם הפסדים בליגה ובאירופה: "הייתה לנו פתיחת עונה קשה, גם בגלל סדר המשחקים. באירופה קיבלנו בית קשה ודנבר ג'ונס ומוריאל לוטאטי, שני הרכזים שלנו, היו פצועים. מול מכבי שיחקנו ללא אונוואקו. גם אני עשיתי דרך. אני מאמן שנותן לשחקנים שלי לשחק ולהנות ולא, סליחה על הביטוי, קוץ בישבן כל הזמן. אז אולי הכדורסל שלי טוב כשמנצחים".

אורלנד נשאל האם האמין, לפני שלוש שנים, כשפוטר מחבל מודיעין בלאומית, שתוך שלוש שנים הוא יהיה משחק אחד מלזכות בגביע המדינה וענה: "לא, ממש לא הייתי שם את הכסף שלי על זה, אבל אני מאמן בראשית דרכי. מן הסתם עשיתי טעויות, אז ולמדתי ואני הולך ומשתפר בכל שנה. אני אוהב להמשיך בקבוצות שלי ולדחוף אותן קדימה".

גורם משמעותי נוסף בניצחון של הרצליה, מקס היידגר, התייחס למשחק הנהדר שלו: "הדבר החשוב הוא הניצחון. גם אם לא אקלע בכלל. אני מנסה לעזור לקבוצה שלי. אם היה לי משחק טוב באופן אישי, אז נהדר, אבל מה שחשוב הוא הניצחון".

בני הרצליה חוגגים (רועי כפיר)

אורלנד החמיא להיידגר: "מקס חזר מפרישה כדי לשחק אצלנו. הבטחתי לו שהוא יהנה והחיוך לא יירד לו מהפנים. היום ראינו כמה הוא מחייך ונהנה. לי ולמקס יש קשר מיוחד מאוד ואני שמח שהוא בחר לחזור ולשחק אצלנו".

לסיום, אורלנד התייחס לגמר בחמישי מול מכבי ת''א: "לא חושב שאפשר ללמוד הרבה מהמשחק שהיה לנו מולם בליגה. כאמור, אונוואקו לא שיחק וגם הם יצטרכו לעשות את ההתאמות אליו. קלענו אז 107 נקודות, אבל הם קלעו 115 וגם הם וגם אנחנו היינו קבוצות אחרות. ברור לי שהסקור לא יהיה כמו אז. מכבי קבוצה מאוד איכותית כמובן".

המאמן המנוצח, שרון אברהמי, סיכם: "הפסד קשה. הובלנו לאורך כל המשחק. היה חסר לנו פוזשן אחד מוצלח כדי לסגור סיפור. הפוזשן הזה היה 2:30 דקות לסיום, כשהיו להם שני ריבאונדים בהתקפה והם עשו מזה סל. הפסד קשה מאוד, אבל זה הכדורסל. דברים כאלה קורים לקבוצות גדולות מאתנו ולמאמנים גדולים מאתנו. אונוואקו קלע 3 שלשות היום. לדעתי הוא היה עד כה העונה 3/21. צריך גם לתת קרדיט להרצליה על מה שהם עשו".

שרון אברהמי (רועי כפיר)

אברהמי נשאל על דקות הסיום, בהן הרצליה הייתה מעבר לארבע עבירות קבוצתיות והקבוצה שלו התעקשה לזרוק מבחוץ, במקום לחדור וענה: "זה נכון שלא חדרנו מספיק, אבל גם כשחדרנו היו עבירות שלא נשרקו. החטאנו גם 2-3 חדירות כאלה. הייתה חסרה לנו עוד פעולה אחת טובה. בסוף, אני תמיד הולך עם השחקנים שלי ומה שהם רוצים לעשות בדקות כאלה ואני גאה בהם".

אברהמי נשאל האם חסר לו ביג מן בבניית הקבוצה והאם זה מה שעשה את ההבדל הערב וענה: "ארון ווילר היה חסר לנו היום. שיחקנו למעשה עם ארבעה זרים וכן, חסר לנו סייז מול הגודל שהרצליה העמידה מולנו".

"אני גאה בשחקנים שלי. עם כל העצב הבאנו היום הרבה גאווה לעמק" , סיכם אברהמי.

קיילר אדוארדס, המצטיין בעמק, סיכם: היה לנו משחק נהדר כמעט לאורך כל המשחק, עד לשתי הדקות האחרונות, אבל הפסדנו. בסוף לא הצלחנו לשחק את המשחק שלנו. זה כואב, אבל זה הכדורסל".

אדוארדס נשאל על הזריקה האחרונה שלו, שיכולה הייתה לנצח את המשחק: "זאת היתה זריקה נהדרת, מהסוג שאני אוהב לקחת והייתי לוקח שוב. אברהמי הוסיף: "הייתי בטוח שהוא קולע אותה. הוא בדרך כלל יקלע את הזריקה הזאת".