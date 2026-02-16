יום שני, 16.02.2026 שעה 22:21
כדורגל ישראלי

90 דקות לסטוינוב ב-0:1 של דינמו בוקרשט

הבלם הישראלי פתח, השלים משחק מלא ועזר לקבוצתו לשמור על שער נקי ולנצח 0:1 את אוניראה סלובוציה. 29 דק׳ לאביאל זרגרי בהפסד של הרמנסטאד לקלוז׳

ניקיטה סטויאנוב בדינמו בוקרשט (IMAGO)
ניקיטה סטויאנוב בדינמו בוקרשט (IMAGO)

המחזור ה-27 בליגה הרומנית ננעל היום (שני) עם שני משחקים ושני ליגיונרים ישראליים שמייצגים אותנו בכבוד. הראשון הוא ניקיטה בטויאנוב שעזר לקבוצתו, דינמו בוקרשט לנצח 0:1 את אוניראה סלובוציה, ואילו השני או אביאל זרגרי שלא הצליח לעזור לקבוצתו הרממנסטאד שנכנעה 1:0 לקלוז׳.

הבלם הישראלי פתח בהרכב קבוצתו, השלים 90 דקות ועזר לה לשמור על רשת נקייה בדרך לניצחון חשוב במאבק האליפות, כשכעת הפער מקריובה שבמקום הראשון עומד על נקודה בלבד. סטויאנוב רושם עונה נהדרת מבחינה אישית, והמשיך בכושר הטוב גם היום.

29 דקות לאביאל זרגרי

הקשר הישראלי לא פח בהרכב של הרמנסטאד, אך נכנס בדקה ה-61, כשקבוצתו בפיגור 1:0 משער אותו בישל אדריאן פאון, אקס הפועל באר שבע ובני סכנין. זרגרי לא הצליח לסייע לקבוצתו לשנות את התוצאה, והיא נשארה עמוק בתחתית, מקום אחד לפני אחרון.

