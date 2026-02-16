מכבי רמת גן ניצחה 60:75 את הפועל ראשון לציון

המחזור הרביעי בבית העליון בליגת הנשים בכדורסל המשיך היום (שני) עם שני משחקים נוספים, כשהמוליכה מכבי עירוני רמת גן המשיכה ברצף הניצחונות, הפעם מול הפועל ראשון לציון. גם קבוצת בנות פתח תקווה יצאה עם ידה על העליונה כשגברה על אליצור חולון.

מכבי עירוני רמת גן – הפועל ראשון לציון 60:75

במחצית 35:40 לרמת גן. המחצית השנייה עם הגנה חזקה של רמת גן שמנעה מראשון משחק מהיר, הגדילה את הפער ב-10 נקודות ומובילת הטבלה עשתה זאת שוב בגדול. רמת גן עם 24 אסיסטים ו-18 איבודים. אצל ראשון לציון מחצית האסיסטים עם 12 ובאיבודים 27 כדורים.

קלעו למכבי עירוני רמת גן: אימארי תומס 20 נקודות ו-8 ריבאונדים, ויקטוריה ויויאנס 16 נקודות ו-9 ריבאונדים, גילי אייזנר 10 נקודות, 7 אסיסטים ו-4 חטיפות, אליס חתוקאי 15 נקודות, טג'ה גורסיץ׳ 5 נקודות ו-6 ריבאונדים, פאולה סטאוטמן 5 נקודות, שיר תירוש 4 נקודות ו-6 אסיסטים.

מכבי עירוני רמת גן נגד הפועל ראשון לציון (יעל אמסילי, באדיבות מנהלת הליגה)

קלעו להפועל ראשון לציון: אנסטסיה בולדירבה 17 נקודות, 9 ריבאונדים ו-4 חסימות, דייזי ראה יינג 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, עדן ציפל 9 נקודות, יערה יצחקי 6 נקודות, מורגן בייטי 5 נקודות, רותם שטיקלרו 3 נקודות, סנז'נה בוגיצ'ביץ 3 נקודות, טל לב 1 נקודות.

בנות פתח תקווה – אליצור חולון 77:84

במחצית 42:46 למקומיות. פתח תקווה עם 70 אחוזים ל-2 לעומת 46 אחוזים לחולון. גם מה-3 היה פער משמעותי עם 44 אחוז למקומיות לעומת 22 אחוז בלבד לאורחות.

קלעו לבנות פתח תקווה: ספרקל שיינה טיילור 21 נקודות ו-11 ריבאונדים, דניאל אדאמס 18 נקודות, מאי דיין 15 נקודות, קובסביץ 8 נקודות, 7 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, פולין מליסה דיווקנה 7 נקודות, ג׳ניפר פליישר 6 נקודות, אופיר קסטן 6 נקודות, נועה וואשדי 3 נקודות.

קלעו לאליצור חולון: צליל וטורי 21 נקודות ו-7 ריבאונדים, שקיילה ג׳וזף 14 נקודות, ליה בראון 13 נקודות ו-16 ריבאונדים, אליסה ברון 12 נקודות, מעיין כהן 6 נקודות, אמי רינת 6 נקודות, איילה אורן 5 נקודות.

כזכור בבית העליון ניצחה אתמול אשדוד 90:97 את אליצור רמלה אחרי הארכה.

גם המחזור החמישי בבית התחתון התקיים היום, כשמכבי כרמיאל שמרה על ביתה מול הפועל לב ירושלים, בעוד שמכבי חיפה הביסה בדרום את הפועל באר שבע/דימונה.

מכבי כרמיאל – הפועל לב ירושלים 59:81

המחצית הסתיימה ב-32:33 למקומיות. המחצית השנייה בשליטה מלאה של כרמיאל והפער הדחוק גדל ב-21 נקודות נוספות. 12 שלשות לכרמיאל לעומת 3 לירושלים, כולל יתרון גם בנקודות מאיבודים, נקודות בצבע והזדמנות שנייה הובילו לניצחון.

קלעו למכבי כרמיאל: אלישיה ג׳נקינס 22 נקודות ו-14 ריבאונדים, ניצן עמאר 19 נקודות, גבריאלה ניקיטיינטה 10 נקודות, צ׳לסי מיטשל 16 נקודות, אופיר לביא 9 נקודות, סופיה גומז 4 נקודות, יעל טוויטו 1 נקודות.

קלעו להפועל לב ירושלים: סוואנה ווילקינסון 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, דסטני ליטלטון 14 נקודות, מיכאלה לזיץ' 8 נקודות ו-8 אסיסטים, זיומארה מוריסון 8 נקודות ו-9 ריבאונדים, הדר מור יוסף 4 נקודות, נטע מישר 2 נקודות, ג'וי אוסינגוואי 2 נקודות.

הפועל באר שבע/דימונה – מכבי חיפה 90:64

במחצית יתרון 34:47 לטובת החניכות של נעמי קולודני. עם תחילת הרבע הרביעי היתרון עלה ל-47:69 והיה ברור שהמקומיות השקועות בתחתית לא מתקרבות לניצחון שני העונה. 18 חטיפות לחיפה לעומת 5 לבאר שבע. 33 נקודות מאיבודים לחיפה לעומת 9 בלבד למקומיות.

קלעו להפועל באר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק 24 נקודות, טטיאנה יורקביצ׳וס 9 נקודות ו-11 ריבאונדים, מאי בייקו זמל 7 נקודות, גלי קונטס 5 נקודות, ניקה באריץ 4 נקודות, יהל יובנוביץ׳ 3 נקודות, שדא כנעאן 3 נקודות, קריסטל ארין ברדפורד 2 נקודות, אופק טלקר 2 נקודות.

קלעו למכבי חיפה: לאשה פטרי 20 נקודות, שאיין שריל סלרס 15 נקודות ו-8 אסיסטים, אמליה רמביסווסקה 15 נקודות, בטי מונונגה 12 נקודות, נור כיוף 10 נקודות, 8 אסיסטים ו-4 חטיפות, טיאה פרסלי 10 נקודות, נעמה הלוי 3 נקודות, ליאם יאסו 3 נקודות, מיקה ינאי 2 נקודות.