יום שני, 16.02.2026 שעה 22:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

פורסמו מועדי המחזור ה-17 בליגת ווינר סל

המחזור יחל כבר בשלישי עם משחק מכבי ראשל״צ לקריית אתא. הפועל ת״א תפגוש את חולון בשבת, מכבי ת״א תארח את נס ציונה בראשון. שאר המשחקים בפנים

|
רומן סורקין חוסם (רועי כפיר)
רומן סורקין חוסם (רועי כפיר)

אחרי משחקי חצי גמר גביע המדינה, מנהלת הליגה פרסמה את מועדי המחזור ה-17 בליגת ווינר סל, שיחל כבר מחר (שלישי, 19:30) עם משחק מוקדם בין מכבי ראשון לציון לעירוני קריית אתא.

הפועל תל אביב תארח את הפועל חולון ותנסה לצאת מהמשבר ביום שבת בשעה 21:15. הפועל ירושלים תתארח אצל מכבי רמת גן ביום ראשון ב-18:35. מכבי תל אביב תפגוש את נס ציונה ביום ראשון בשעה 20:55.

המחזור המלא

מכבי ראשון לציון – עירוני קריית אתא (שלישי, 19:30).
מכבי רעננה – הפועל באר שבע דימונה (שישי, 13:00).
אליצור נתניה – הפועל העמק (שבת, 19:10).
הפועל תל אביב – הפועל חולון (שבת, 21:15).
מכבי רמת גן – הפועל ירושלים (ראשון, 18:35).
בני הרצליה – הפועל גליל עליון (ראשון, 18:45).
מכבי תל אביב – נס ציונה (ראשון, 20:55).

