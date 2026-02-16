פורסמו מועדי המחזור ה-17 בליגת ווינר סל

אחרי משחקי חצי גמר גביע המדינה, מנהלת הליגה פרסמה את מועדי המחזור ה-17 בליגת ווינר סל, שיחל כבר מחר (שלישי, 19:30) עם משחק מוקדם בין מכבי ראשון לציון לעירוני קריית אתא.

הפועל תל אביב תארח את הפועל חולון ותנסה לצאת מהמשבר ביום שבת בשעה 21:15. הפועל ירושלים תתארח אצל מכבי רמת גן ביום ראשון ב-18:35. מכבי תל אביב תפגוש את נס ציונה ביום ראשון בשעה 20:55.

המחזור המלא

מכבי ראשון לציון – עירוני קריית אתא (שלישי, 19:30).

מכבי רעננה – הפועל באר שבע דימונה (שישי, 13:00).

אליצור נתניה – הפועל העמק (שבת, 19:10).

הפועל תל אביב – הפועל חולון (שבת, 21:15).

מכבי רמת גן – הפועל ירושלים (ראשון, 18:35).

בני הרצליה – הפועל גליל עליון (ראשון, 18:45).

מכבי תל אביב – נס ציונה (ראשון, 20:55).