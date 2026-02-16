יום שני, 16.02.2026 שעה 22:09
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"המטרה לזכות בצ'מפיונס, לא לנקום בבנפיקה"

ארבלואה בטוח שמוריניו יעשה שוב בעיות לריאל ולא הבטיח שאמבפה יפתח. קמאבינגה: "עוד לא ראיתם את הגרסה הטובה ביותר שלי". וגם: החיכוך עם עיתונאי

|
ארבלואה (IMAGO)
ארבלואה (IMAGO)

אלברו ארבלואה ערך מסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר (שלישי, 22:00) מול בנפיקה ליסבון בפלייאוף ליגת האלופות. המאמן לא אישר את מקומו של קיליאן אמבפה בהרכב הפותח והבהיר שבעוד שמטרתו היחידה היא לנצח, בנפיקה, ובעיקר מוריניו, לא יעשו להם חיים קלים.

"אנחנו יודעים אילו ציפיות גבוהות מונחות עלינו. המטרה היא לנצח. הפילוסופיה שלנו היא לשחק כדורגל מצוין. צריך לדעת מה לעשות בכל דקה. אנחנו תמיד חושבים על ניצחון. היעד הוא לזכות בליגת האלופות, אבל אין כאן נקמה מול בנפיקה", ציין המאמן.

המאמן נשאל אם יזמין את מוריניו לשבת על הספה האפורה המפורסמת במתחם של ריאל, שם מתקיימות שיחות אישיות עם שחקנים: "אם אזמין אותו, זה יהיה לארוחת צהריים. יש לנו מערכת יחסים מצוינת. אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר. המטרה שלי היא להדיח את בנפיקה ואז שבנפיקה תזכה בכל התארים. בנפיקה השתפרה מבחינת ביצועים אישיים, אבל הרוח שלה תהיה דומה למה שהייתה לפני שלושה שבועות, כי המנהיג שלה מראה להם את הדרך. זו תהיה קבוצה מאוד תחרותית ואינטנסיבית".

אלברו ארבלואה וזאלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

"בנפיקה לא הפתיעה אותי בכלל, כי אני יודע איך נראות כל הקבוצות של ז'וזה. זה היה אותו דבר גם אם הוא היה משחק עם קבוצת הנוער. זה משחק חדש, לא דומה לזה שלפני שלושה שבועות. הוא נותח וזהו", הוסיף המאמן בהתייחס להפסד בליסבון.

המאמן לא מייחס את השיפור של ריאל מדריד למעבר האחרון למערך עם ארבעה קשרים: "היינו יציבים גם קודם. זו המטרה של כל מאמן. צריך לעבוד קשה כדי לעשות דברים נכון. אנחנו עושים דברים טוב באופן כללי, כי זו עבודה קבוצתית של עשרה שחקנים. הם קיבלו אותי בחום, ואנחנו עובדים מצוין בכל יום עם מטרה משותפת: לנצח. אני לא יכול לבקש מהם יותר ממה שהראו עד עכשיו".

קמאבינגה: “עברתי ליד הספה האפורה הרבה פעמים”

אדוארדו קמאבינגה ענה על כל השאלות בחדר העיתונאים בצורה ברורה וכנה. השאלה הראשונה הופנתה אליו אם הוא חושב שריאל מדריד צריכה פליימייקר, והקשר נראה נינוח, רגוע ונלהב לדבר: "מה אתה חושב? אני רוצה לדעת מה אתה חושב. תגיד לי מה אתה חושב ואני אענה". "כן?" שאל העיתונאי. "אני לא חושב כך. יש לנו שחקן מהסוג הזה. אבל בכל זאת אדבר עם הנשיא, אם אתה חושב שזה הכרחי", הוסיף בחיוך.

קמאבינגה (IMAGO)קמאבינגה (IMAGO)

הקשר מודה שהם צריכים לתת הרבה יותר מאשר בהפסד האחרון בליסבון, אך רואה את ריאל מדריד כמשופרת כעת. "זה נכון, כמו שאתה אומר, שסבלנו מאוד. זה נכון. אנחנו מגיעים לשם עם תחושת נקמה. אנחנו חייבים לשנות דברים מאותו משחק. אנחנו צריכים לעשות דברים נכון. אסור לנו לשנות את השגרה שלנו, אנחנו צריכים לתקוף ולהגן יחד".

השיחות שלו עם צ'אבי אלונסו וארבלואה על הספה האפורה

שחקן ריאל מדריד לא הסתיר את העובדה שישב על הספה האפורה, שם הוא משוחח עם המאמן, יותר מפעם אחת, גם עם צ'אבי אלונסו וגם עם ארבלואה. "ישבתי על הספה האפורה הזאת הרבה פעמים. עם צ'אבי ועם ארבלואה. זה כמו כשאתה הולך לדבר עם הבוס שלך".

השאלה שהצרפתי נשאל יותר מפעם אחת היא היכן הוא מרגיש הכי בנוח. והוא מבהיר שהוא רואה את עצמו כפליימייקר בריאל מדריד, למרות שהוא יודע שהוא צריך לעשות יותר כדי להרוויח את האחריות הזו ומדבר על מה עליו לשפר: "עוד לא ראיתם את קמאבינגה הטוב ביותר. אני יכול לתת יותר ולעשות טוב יותר. פליימייקר? אני חושב שאני יכול לעשות את זה. חסרה לי יציבות. אני אוהב לשחק כקשר אחורי. אני יודע שאני עושה טעויות וזה משהו שאני צריך לשפר".

