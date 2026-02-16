מנצ'סטר סיטי הוגרלה מול ניוקאסל בגביע האנגלי

הגרלת הסיבוב החמישי בגביע האנגלי נערכה הערב (שני) וזימנה מפגש אחד גדול בין שתי קבוצות פרמייר ליג כשמנצ’סטר סיטי תשחק מול ניוקאסל.

במקביל, ארסנל נהנתה מהגרלה קלה בהרבה עם מפגש מול מאנספילד מהליגה השלישית, כשליברפול יכולה להיות יחסית מרוצה עם משחק מול נועלת הטבלה בפרמייר ליג, וולבס. צ’לסי מצידה תשחק מול רקסהאם המרתקת מהליגה השנייה.

ומה עם דניאל פרץ? הישראלי וקבוצתו סאות’המפטון ייאלצו לפגוש למשחק קשה את פולהאם מהפרמייר ליג ויקוו להצליח ולייצר הפתעה.

דניאל פרץ (IMAGO)

ההגרלה המלאה

ניוקאסל – מנצ’סטר סיטי

מאנספילד – ארסנל

וולבס – ליברפול

רקסהאם – צ’לסי

פולהאם – סאות’המפטון

פורט וייל/בריסטול סיטי – סנדרלנד

לידס – נוריץ’

ווסטהאם – מקלספילד/ברנטפורד