יום שני, 16.02.2026 שעה 22:08
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

מנצ'סטר סיטי הוגרלה מול ניוקאסל בגביע האנגלי

הגרלת הסיבוב החמישי זימנה קרב קשה לסיטיזנס, ארסנל תפגוש את מאנספילד מהליגה השלישית. ליברפול מול וולבס, דניאל פרץ וסאות'המפטון נגד פולהאם

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

הגרלת הסיבוב החמישי בגביע האנגלי נערכה הערב (שני) וזימנה מפגש אחד גדול בין שתי קבוצות פרמייר ליג כשמנצ’סטר סיטי תשחק מול ניוקאסל.

במקביל, ארסנל נהנתה מהגרלה קלה בהרבה עם מפגש מול מאנספילד מהליגה השלישית, כשליברפול יכולה להיות יחסית מרוצה עם משחק מול נועלת הטבלה בפרמייר ליג, וולבס. צ’לסי מצידה תשחק מול רקסהאם המרתקת מהליגה השנייה.

ומה עם דניאל פרץ? הישראלי וקבוצתו סאות’המפטון ייאלצו לפגוש למשחק קשה את פולהאם מהפרמייר ליג ויקוו להצליח ולייצר הפתעה.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

ההגרלה המלאה

ניוקאסל – מנצ’סטר סיטי

מאנספילד – ארסנל

וולבס – ליברפול

רקסהאם – צ’לסי

פולהאם – סאות’המפטון

פורט וייל/בריסטול סיטי – סנדרלנד

לידס – נוריץ’

ווסטהאם – מקלספילד/ברנטפורד

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */