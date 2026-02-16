ראפיניה חוזר להרכב ברצלונה מול ג'ירונה

ברצלונה תקווה להתאושש לאחר התבוסה מול אתלטיקו מדריד בגביע המלך כשהיא תפגוש הערב (שני) ב-22:00 את ג’ירונה לדרבי קטלוני. לקראת המשחק, ההרכב של הקבוצה פורסם.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, דני אולמו, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

האנזי פליק בחר לבצע שני שינויים מה-11 שעלו מול אתלטיקו: ראפיניה חוזר לסגל היישר אל ההרכב במקום מארק קאסאדו, כשג’רארד מרטין יחליף את אלכס באלדה בעמדת המגן השמאלי.

בליגה ברצלונה יותר יציבה, כשהיא ניצחה 12 מ-13 המשחקים האחרונים. המפגש הקודם בין הקבוצות בסיבוב הראשון הוכרע בתום דרמה גדולה, כשרונלד אראוחו כבש שער ניצחון בדקה ה-90+3 בדרך ל-1:2 בסיום.