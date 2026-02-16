נערים ב': מהפך אדיר לב"ש, ניצחון למכבי פ"ת

מחזור נוסף בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לפני זמן קצר (שני) לסיומו, זאת לאחר סיומם של שני משחקי השלמה ביממה אחת בין קבוצות משוחררות מלחצים. התוצאות שהושגו בהן לא השפיעו משמעותית על מבנה הטבלאות בפלייאוף העליון ובפלייאוף התחתון.



לפני שנגיע לרשמים ממשחקי היממה האחרונה, תמונת המצב העדכנית בליגת העל: עם סיומו של המחזור ה-22 בפלייאוף העליון, מכבי חיפה מוליכה את הטבלה עם מאזן נטול הפסדים וביתרון של שש נקודות על פני מכבי ת"א - אלופת השנתון בעונה שעברה, שהובסה בשבת האחרונה 6:1 במשחק הדרבי מול הפועל.



בפלייאוף התחתון בני יהודה ת"א ממשיכה להוביל את הטבלה, כשלזכותה פער משמעותי מהקו האדום. הפועל ר"ג ממשיכה לנעול את הטבלה, כשהיא רחוקה 10 נקודות מקבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, שבהתחשב בהחרגתה של קרית שמונה מירידת ליגה, מדורגת במקום המוביל למשחק מבחן על ההישארות בליגה. מקדימה אותה בשש נקודות מ.ס אשדוד.

קבוצת נערים ב' של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

הפועל רמת השרון - הפועל באר שבע 3:1

במשחק בין שתי קבוצות, שקיוו לנצח ולהתקרב כדי נקודה אחת למוליכת טבלת הבית התחתון, בני יהודה ת"א. רמת השרון כבר הייתה קרובה מאוד להשגת המטרה, אך הפועל באר שבע הצליחה בתוספת הזמן לכבוש שלושה שערים ולזכות בניצחון אדיר 1:3, שמציב אותה במקום השני בטבלת הפלייאוף התחתון.



בדקה ה-37 התקפה של רמת השרון מאגף ימין מצאה ברחבה את ליאו עגיב, שבעט מכ-14 מטרים לפינה הימנית של שער באר שבע וקבע יתרון 0:1 לזכות הקבוצה המארחת. השער שכבש השחקן העלה אותו לראשות טבלת מלך השערים של קבוצתו.



בדקה ה-50 עבירה אגרסיבית שביצע ליאו עגיב, בניסיון למנוע מבאר שבע לצאת להתקפה מתפרצת, גרמה לשופט המשחק לשלוף לעברו את הכרטיס האדום, מה שהותיר את רמת השרון בעשרה שחקנים.



בתוספת הזמן המגן השמאלי של הפועל באר שבע, דניאל פחימה, היה ללא ספק גורם מרכזי בהצלחה הגדולה של קבוצתו:



בתחילה הגבהת כדור של השחקן מצאה ברחבת רמת השרון את אורי אברז'ל, שעלה כמחליף, ובעט כדור ממפתן הרחבה לרשת וקבע שוויון 1:1.



כדקה וחצי לאחר מכן, דניאל פחימה ניסה להגביה כדור מכ-30 מטרים, אך העוצמה של ההגבהה והערבוביה ברחבה גרמה לכך, שהכדור נחת בחיבורים וברשת של רמת השרון - 1:2 לבאר שבע.



רמת השרון שלחה את רוב שחקניה לחלק הקדמי, ובמהלך של הוצאת כדור חוץ, ימאן אלעוברה, מלך שערי הקבוצה, שכבש במחזור שעבר רביעיה במשחק הניצחון 1:4 על עירוני קרית שמונה, השתלט על הכדור כ-20 מטרים משערה של קבוצתו וביצע סלאלום אדיר עד לרחבת רמת השרון, שהסתיים בבעיטה לרשת, שקבעה את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לחניכים של בר הרוש.



הפועל באר שבע תארח בשבת הקרובה את בני יהודה ת"א למשחק מסקרן בין שתי קבוצות, השואפות לסיים את העונה במקום הראשון בטבלת הבית התחתון. הפועל רמת השרון תתארח אצל מ.ס אשדוד, המשוועת להגדיל את הפער מהקו האדום.

מכבי פ"ת - הפועל חדרה 0:1

שחקניו של טל מציורו שומרים על המקום השלישי בטבלה, והם רחוקים תשע נקודות מהמוליכה, מכבי חיפה, זאת בזכות ניצחון 0:1 על הפועל חדרה, נועלת טבלת הבית התחתון.



גם למכבי פ"ת יש ליאו כובש משלה - ליאו ציוני, יליד דצמבר 2010, שחתום על שער הניצחון בדקה ה-66, זאת לאחר שלחץ גבוה שביצעה מכבי פ"ת על חדרה, הוביל לחטיפת כדור של מכבי פ"ת ולמסירה לעברו של ציוני, שבעט מתוך הרחבה לקורת השער ומשם לרשת ובכך קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 למכבי פ"ת.



מכבי פ"ת תקווה להישאר על מסלול הניצחונות, כשתארח בשבת הקרובה את הרביעית בטבלה, הפועל ת"א, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות. הפועל חדרה, שסופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון, תקווה לשבור את הקרח במשחק הביתי מול הפועל רעננה, השישית בטבלה, שמקדימה אותה בשבע נקודות.