יום שני, 16.02.2026 שעה 21:54
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נערים ב': מהפך אדיר לב"ש, ניצחון למכבי פ"ת

שלושה שערים בתוספת הזמן העניקו לאדום מבירת הנגב ניצחון 1:3 נגד רמת השרון. אתמול: מכבי פ"ת ניצחה 0:1 את הפועל חדרה והחזירה את הפער בפסגה ל-9

|
נערים ב' של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)
נערים ב' של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

מחזור נוסף בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לפני זמן קצר (שני) לסיומו, זאת לאחר סיומם של שני משחקי השלמה ביממה אחת בין קבוצות משוחררות מלחצים. התוצאות שהושגו בהן לא השפיעו משמעותית על מבנה הטבלאות בפלייאוף העליון ובפלייאוף התחתון. 

לפני שנגיע לרשמים ממשחקי היממה האחרונה, תמונת המצב העדכנית בליגת העל: עם סיומו של המחזור ה-22 בפלייאוף העליון, מכבי חיפה מוליכה את הטבלה עם מאזן נטול הפסדים וביתרון של שש נקודות על פני מכבי ת"א - אלופת השנתון בעונה שעברה, שהובסה בשבת האחרונה 6:1 במשחק הדרבי מול הפועל. 

בפלייאוף התחתון בני יהודה ת"א ממשיכה להוביל את הטבלה, כשלזכותה פער משמעותי מהקו האדום. הפועל ר"ג ממשיכה לנעול את הטבלה, כשהיא רחוקה 10 נקודות מקבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, שבהתחשב בהחרגתה של קרית שמונה מירידת ליגה, מדורגת במקום המוביל למשחק מבחן על ההישארות בליגה. מקדימה אותה בשש נקודות מ.ס אשדוד. 

קבוצת נערים בקבוצת נערים ב' של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

הפועל רמת השרון - הפועל באר שבע 3:1

במשחק בין שתי קבוצות, שקיוו לנצח ולהתקרב כדי נקודה אחת למוליכת טבלת הבית התחתון, בני יהודה ת"א. רמת השרון כבר הייתה קרובה מאוד להשגת המטרה, אך הפועל באר שבע הצליחה בתוספת הזמן לכבוש שלושה שערים ולזכות בניצחון אדיר 1:3, שמציב אותה במקום השני בטבלת הפלייאוף התחתון.

בדקה ה-37 התקפה של רמת השרון מאגף ימין מצאה ברחבה את ליאו עגיב, שבעט מכ-14 מטרים לפינה הימנית של שער באר שבע וקבע יתרון 0:1 לזכות הקבוצה המארחת. השער שכבש השחקן העלה אותו לראשות טבלת מלך השערים של קבוצתו. 

בדקה ה-50 עבירה אגרסיבית שביצע ליאו עגיב, בניסיון למנוע מבאר שבע לצאת להתקפה מתפרצת, גרמה לשופט המשחק לשלוף לעברו את הכרטיס האדום, מה שהותיר את רמת השרון בעשרה שחקנים.

בתוספת הזמן המגן השמאלי של הפועל באר שבע, דניאל פחימה, היה ללא ספק גורם מרכזי בהצלחה הגדולה של קבוצתו: 

בתחילה הגבהת כדור של השחקן מצאה ברחבת רמת השרון את אורי אברז'ל, שעלה כמחליף, ובעט כדור ממפתן הרחבה לרשת וקבע שוויון 1:1. 

כדקה וחצי לאחר מכן, דניאל פחימה ניסה להגביה כדור מכ-30 מטרים, אך העוצמה של ההגבהה והערבוביה ברחבה גרמה לכך, שהכדור נחת בחיבורים וברשת של רמת השרון - 1:2 לבאר שבע. 

רמת השרון שלחה את רוב שחקניה לחלק הקדמי, ובמהלך של הוצאת כדור חוץ, ימאן אלעוברה, מלך שערי הקבוצה, שכבש במחזור שעבר רביעיה במשחק הניצחון 1:4 על עירוני קרית שמונה, השתלט על הכדור כ-20 מטרים משערה של קבוצתו וביצע סלאלום אדיר עד לרחבת רמת השרון, שהסתיים בבעיטה לרשת, שקבעה את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לחניכים של בר הרוש.

הפועל באר שבע תארח בשבת הקרובה את בני יהודה ת"א למשחק מסקרן בין שתי קבוצות, השואפות לסיים את העונה במקום הראשון בטבלת הבית התחתון. הפועל רמת השרון תתארח אצל מ.ס אשדוד, המשוועת להגדיל את הפער מהקו האדום.

מכבי פ"ת - הפועל חדרה 0:1

שחקניו של טל מציורו שומרים על המקום השלישי בטבלה, והם רחוקים תשע נקודות מהמוליכה, מכבי חיפה, זאת בזכות ניצחון 0:1 על הפועל חדרה, נועלת טבלת הבית התחתון.

גם למכבי פ"ת יש ליאו כובש משלה - ליאו ציוני, יליד דצמבר 2010, שחתום על שער הניצחון בדקה ה-66, זאת לאחר שלחץ גבוה שביצעה מכבי פ"ת על חדרה, הוביל לחטיפת כדור של מכבי פ"ת ולמסירה לעברו של ציוני, שבעט מתוך הרחבה לקורת השער ומשם לרשת ובכך קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 למכבי פ"ת.

מכבי פ"ת תקווה להישאר על מסלול הניצחונות, כשתארח בשבת הקרובה את הרביעית בטבלה, הפועל ת"א, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות. הפועל חדרה, שסופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון, תקווה לשבור את הקרח במשחק הביתי מול הפועל רעננה, השישית בטבלה, שמקדימה אותה בשבע נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */