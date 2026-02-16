נקודה בלבד: בית"ר - מכבי ת"א מעדשת ONE

אחד המשחקים החמים ביותר שיש לליגת העל בכדורגל להציע נערך הערב (שני), בו אירחה בית”ר ירושלים את מכבי תל אביב לקרב צמרת אדיר. שתי הקבוצות לא הצליחו לספק את הסחורה וסיימו בתיקו 0:0 שלא משרת אף אחת מהן. צפו בתמונות.

שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)

טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)

טקס לאלקנה בוחבוט (אורן בן חקון)

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

שחקני הקבוצות על כר הדשא על רקע הקהל הנהדר (אורן בן חקון)

אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)

רז שלמה. הבלם הוחלף בשלב מוקדם (אורן בן חקון)

בוריס אינו שומר על הכדור מעידו שחר (רדאד ג'בארה)

מיגל סילבה מזנק לכדור (אורן בן חקון)

סייד אבו פרחי עם הכדור (רדאד ג'בארה)

דור פרץ משאיר שחקן מאחור (אורן בן חקון)

רוי רביבו בפעולת הגנה נפלאה (אורן בן חקון)

עדי יונה לא מאמין (רדאד ג'בארה)

דור פרץ רואה את הדגל עולה (רדאד ג'בארה)

דור פרץ וגל לייבוביץ' בשיח (רדאד ג'בארה)

סהיטי בועט לעבר השער (אורן בן חקון)

ירדן שועה על הדשא (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה מוקף (רדאד ג'בארה)

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)