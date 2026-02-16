יום שני, 16.02.2026 שעה 23:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

נקודה בלבד: בית"ר - מכבי ת"א מעדשת ONE

משחק הצמרת המסקרן הבטיח הרבה, אך הקבוצות נפרדו ב-0:0 שלא משרת אף אחת מהן. מהטקס המרגש לכבוד אלקנה בוחבוט, דרך הקהל ועד לשחקנים. צפו בתמונות

|
קראבלי וגונזלס מתוסכלים (אורן בן חקון)
קראבלי וגונזלס מתוסכלים (אורן בן חקון)

אחד המשחקים החמים ביותר שיש לליגת העל בכדורגל להציע נערך הערב (שני), בו אירחה בית”ר ירושלים את מכבי תל אביב לקרב צמרת אדיר. שתי הקבוצות לא הצליחו לספק את הסחורה וסיימו בתיקו 0:0 שלא משרת אף אחת מהן. צפו בתמונות.

שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)
טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד גטקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)
טקס לאלקנה בוחבוט (אורן בן חקון)טקס לאלקנה בוחבוט (אורן בן חקון)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
שחקני הקבוצות על כר הדשא על רקע הקהל הנהדר (אורן בן חקון)שחקני הקבוצות על כר הדשא על רקע הקהל הנהדר (אורן בן חקון)
אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)
רז שלמה. הבלם הוחלף בשלב מוקדם (אורן בן חקון)רז שלמה. הבלם הוחלף בשלב מוקדם (אורן בן חקון)
בוריס אינו שומר על הכדור מעידו שחר (רדאד גבוריס אינו שומר על הכדור מעידו שחר (רדאד ג'בארה)
מיגל סילבה מזנק לכדור (אורן בן חקון)מיגל סילבה מזנק לכדור (אורן בן חקון)
סייד אבו פרחי עם הכדור (רדאד גסייד אבו פרחי עם הכדור (רדאד ג'בארה)
דור פרץ משאיר שחקן מאחור (אורן בן חקון)דור פרץ משאיר שחקן מאחור (אורן בן חקון)
רוי רביבו בפעולת הגנה נפלאה (אורן בן חקון)רוי רביבו בפעולת הגנה נפלאה (אורן בן חקון)
עדי יונה לא מאמין (רדאד געדי יונה לא מאמין (רדאד ג'בארה)
דור פרץ רואה את הדגל עולה (רדאד גדור פרץ רואה את הדגל עולה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ וגל לייבוביץדור פרץ וגל לייבוביץ' בשיח (רדאד ג'בארה)
סהיטי בועט לעבר השער (אורן בן חקון)סהיטי בועט לעבר השער (אורן בן חקון)
ירדן שועה על הדשא (רדאד גירדן שועה על הדשא (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה מוקף (רדאד גירדן שועה מוקף (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)
