ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

הסוכן חשף: יורגן קלופ דחה את יונייטד וצ'לסי

סוכנו של המנג'ר מגלה כי אחרי שנפרד מליברפול, דחה קלופ הצעות משתי קבוצות הצמרת מהפרמייר ליג לטובת הפרויקט של רד בול. וגם: הנבחרת האנגלית

|
יורגן קלופ (רויטרס)
יורגן קלופ (רויטרס)

ליורגן קלופ היו הצעות רבות לאחר שעזב את ליברפול. המאמן היה מבוקש בעקבות העבודה הנהדרת שעשה באנגליה, אך כידוע הוא לא היה מעוניין לחזור לקריירה על הקווים ובחר לצאת לתפקיד אחר.

כעת מתברר אילו הצעות היו לגרמני. סוכנו, מארק קוסיקה, חשף בראיון ל’טיימס’ כי מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי פנו אליו, אך הוא דחה את ההצעות שלהן. בנוסף היו לו הזדמנויות לאמן גם את נבחרות אנגליה, גרמניה וארה”ב, אך קלופ בחר בדרך אחרת.

קלופ נחשב לאחד ממאמני הכדורגל המשפיעים והמצליחים וידוע בסגנון ההתקפי והאנרגטי שלו. הוא מכהן כיום כראש מערך הכדורגל העולמי של קבוצת רד בול (Global Head of Soccer), תפקיד אסטרטגי בו הוא מפקח על רשת המועדונים של התאגיד, הכוללת את לייפציג, זלצבורג וניו יורק רד בולס. 

יורגן קלופ (רויטרס)יורגן קלופ (רויטרס)

ליברפול, בה אימן בשנים 2015-2024 היא המועדון המזוהה ביותר עם קריירת האימון של קלופ. במועדון הפאר האנגלי זכה קלופ בכל תואר אפשרי: אליפות אנגליה ראשונה לאחר 30 שנה (2020), ליגת האלופות (2019), גביע העולם למועדונים, הגביע האנגלי ופעמיים בגביע הליגה. הוא עזב את המועדון בקיץ 2024 כשהוא נחשב לאגדה מקומית.

קודם לכן אימן קלופ את בורוסיה דורטמונד מהבונדסליגה בה הפך למאמן מהטופ העולמי. הוא זכה בשתי אליפויות רצופות (2011, 2012), דאבל (2012) והגיע לגמר ליגת האלופות ב-2013. לפני כן שיחק ואימן במיינץ אותה העלה לראשונה בתולדותיה לבונדסליגה הראשונה.

