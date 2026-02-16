הסוכן חשף: יורגן קלופ דחה את יונייטד וצ'לסי

ליורגן קלופ היו הצעות רבות לאחר שעזב את ליברפול. המאמן היה מבוקש בעקבות העבודה הנהדרת שעשה באנגליה, אך כידוע הוא לא היה מעוניין לחזור לקריירה על הקווים ובחר לצאת לתפקיד אחר.

כעת מתברר אילו הצעות היו לגרמני. סוכנו, מארק קוסיקה, חשף בראיון ל’טיימס’ כי מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי פנו אליו, אך הוא דחה את ההצעות שלהן. בנוסף היו לו הזדמנויות לאמן גם את נבחרות אנגליה, גרמניה וארה”ב, אך קלופ בחר בדרך אחרת.

קלופ נחשב לאחד ממאמני הכדורגל המשפיעים והמצליחים וידוע בסגנון ההתקפי והאנרגטי שלו. הוא מכהן כיום כראש מערך הכדורגל העולמי של קבוצת רד בול (Global Head of Soccer), תפקיד אסטרטגי בו הוא מפקח על רשת המועדונים של התאגיד, הכוללת את לייפציג, זלצבורג וניו יורק רד בולס.

יורגן קלופ (רויטרס)

ליברפול, בה אימן בשנים 2015-2024 היא המועדון המזוהה ביותר עם קריירת האימון של קלופ. במועדון הפאר האנגלי זכה קלופ בכל תואר אפשרי: אליפות אנגליה ראשונה לאחר 30 שנה (2020), ליגת האלופות (2019), גביע העולם למועדונים, הגביע האנגלי ופעמיים בגביע הליגה. הוא עזב את המועדון בקיץ 2024 כשהוא נחשב לאגדה מקומית.

קודם לכן אימן קלופ את בורוסיה דורטמונד מהבונדסליגה בה הפך למאמן מהטופ העולמי. הוא זכה בשתי אליפויות רצופות (2011, 2012), דאבל (2012) והגיע לגמר ליגת האלופות ב-2013. לפני כן שיחק ואימן במיינץ אותה העלה לראשונה בתולדותיה לבונדסליגה הראשונה.