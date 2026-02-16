נמרוד לוי נפצע וייעדר לכמה שבועות

הפועל ירושלים הודיעה מוקדם יותר הערב (שני) כי נמרוד לוי, שנפצע בכף רגלו במשחק הליגה נגד הפועל תל אביב, ייעדר מספר שבועות. זאת לאחר שאובחנה דלקת בכף רגלו.

הפורוורד של הירושלמים לא שיחק אתמול בחצי גמר ובמועדון הדגישו שחסרונו היה משמעותי. כזכור, לוי החמיץ כמעט את כל העונה שעברה בעקבות פציעה בכף הרגל, שאילצה אותו לעבור ניתוח.

גם העונה לוי כבר החמיץ כמה משחקים בגלל פציעה, כאשר מתוך 16 משחקים של קבוצתו בזירה המקומית הוא שיחק רק ב-11, ומתוך 18 משחקים בעונה הסדירה של היורוקאפ הוא שיחק רק ב-10. למחזור האחרון ביורוקאפ הוא לא המריא עם הקבוצה, בעקבות הפציעה.