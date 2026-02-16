"ידעתי שאלבש עם הבן שלי את חולצת המנורה"

רגע לפני המשחק הגדול בין בית”ר ירושלים למכבי תל אביב, המארחת ביצעה מחווה חשובה ומרגשת כששורד השבי ואוהד הקבוצה מהבירה אלקנה בוחבוט, ששרד 738 ימים בגיהנום העזתי, חזר לטדי כאורח כבוד של הירושלמים וזכה לטקס מרגש.

כבר בעלייה לכר הדשא נרשמה התרגשות אדירה כשהקהל המקומי קרא אליו את בוחבוט ושר לעברו בקול רם “אנחנו אוהבים אותך”. לאחר מכן, שורד השבי החל בנאומו: “שלום לכולם, לעמוד כאן היום זה רגע שמחזיר אותי הביתה, גדלתי בירושלים על הרחובות והעוצמות שיש פה, אני זוכר את עצמי כילד מגיע למשחקים. גדלתי ביציע, ביקשתי מאבא שיקנה לי חולצה של אלי אוחנה שאותו אני אוהד עד היום. בית”ר עבורי היא חלק מהלב, חלק מהזהות, זה מעבר לאהבה”.

בהמשך דבריו התייחס אלקנה לחוויה הקשה שעבר: “בחיים שלי עברתי מבחנים אמיתיים, אבל ברגעים הקשים ביותר הייתי חייב לחזור לשורשים ולחשוב על עצמי ביחד עם הבן שלי כאן באצטדיון טדי, בירושלים עיר הבירה של ישראל. אחרי שנתיים בתוך חושך ואי ודאות שאראה אור יום שוב, ידעתי שיגיע הרגע שבו אלבש את החולצה עם המנורה ביחד עם הבן שלי.

טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)

“היום החלום מתגשם בזכות בורא עולם, כוחות הביטחון, נרצחי הנובה, חיילי צבא ההגנה ובזכות עם ישראל כולו. אני רוצה להודות להנהלה שדואגת שהמנורה שנועדה להפיץ אור תישאר דולקת לעד”, סיכם בוחבוט.

לאחר נאומו של שורד השבי, הזמר קוקו עובדיה שר את ההמנון הלאומי, אלקנה התרגש במיוחד, חיבק את אשתו רבקה ובנו ראם תוך כדי שהוא דומע.