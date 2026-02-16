נבחרת נערים א' סיימה שנייה בטורניר הפיתוח

נבחרת נערים א' של ישראל בכדורגל, בהדרכתו של אריק בנאדו, סיימה היום (שני) אחה"צ את דרכה בטורניר הפיתוח הידידותי של אופ"א, עם 0:0 מול יוון.

אחרי שביום שלישי שעבר הפסידה הנבחרת 3:1 למארחת קרואטיה (נועם עזרן כבש לישראל) ובשישי ניצחה 0:5 את אוקראינה (ירין אבוחצירה, עידן דדיה, תומר פלג, דניאל בן שושן ועידו יוסף), פגשה היום ישראל במשחק הנעילה של הטורניר את יוון.

הנבחרת הישראלית גילתה עדיפות והגיעה למספר מצבי הבקעה טובים שלא תורגמו לשערים. תוצאת המשחק הציבה את ישראל במקום השני בטורניר אחרי קרואטיה, שניצחה את כל משחקיה וסיימה ראשונה

אריק בנאדו (מרטין גוטדאמק)

הרכב ישראל כלל בחלק הקדמי שני שחקנים ילידי 2010, בנים של חלוצי עבר: נועם עזרן (מכבי ת"א), בנו של יניב, חלוץ העבר של מ.ס אשדוד ומכבי ת"א, וירין אבוחצירה (מכבי נתניה), בנו של שמעון, ששיחק בקבוצות רבות בליגת העל, בהן עירוני קרית שמונה, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים והפועל פ"ת.

הרכב הנבחרת: עמנואל לוקה (הפועל ת"א), שי וקסמן (הפועל ת"א), סהר לביא (מכבי ת"א), נועם נונה (הפועל ת"א), נועם שמואל (מכבי פ"ת), בן דג'אני (מכבי ת"א), תמיר בר (מכבי פ"ת), פואד גנאים (הפועל ת"א), דניאל בן שושן (מכבי ת"א), נועם עזרן (מכבי ת"א), ירין אבוחצירה (מכבי נתניה).

במהלך השבוע האחרון של חודש מרץ תשתתף נבחרת נערים א' במשחקי מוקדמות אליפות אירופה. הבית הישראלי ישוחק באנגליה ויכלול פרט לישראל את אנגליה, אסטוניה ואיי פארו.