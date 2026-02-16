יום שני, 16.02.2026 שעה 18:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

טי ג'יי ליף עבר ניתוח: נתראה בעונה הבאה

שחקנה של מכבי תל אביב שנפצע בכתפו במשחק מול פרטיזן ביורוליג עבר ניתוח ופרסם תמונה שלו ממיטת הניתוחים לצד המסר: "יאללה ביי, עד העונה הבאה"

|
טי ג'יי ליף (אינסטגרם)
טי ג'יי ליף (אינסטגרם)

מכה קשה למכבי תל אביב ולפורוורד שלה, טי ג'יי ליף: השחקן שנפצע ב-2.3 במהלך המשחק מול פרטיזן בלגרד, הודיע היום (שני) כי עבר ניתוח בכתפו השמאלית, ניתוח שסיים עבורו את העונה באופן רשמי.

ליף נפגע במהלך הרבע הרביעי של ההתמודדות, כאשר מיד לאחר הפציעה תפס את הכתף ורץ לעבר הספסל הצהוב. הצוות הרפואי ליווה אותו במהירות לחדרי ההלבשה, ובמועדון עדכנו תחילה כי מדובר בפריקה של הכתף השמאלית. ההערכה הראשונית דיברה על היעדרות של מספר שבועות וטיפולים שמרניים, כאשר לאחר כ-4 שבועות הייתה אמורה להתקבל החלטה האם יש צורך בניתוח.

לא יחזור העונה

כעת התברר כי הפורוורד אכן עבר הליך כירורגי, ובכך נסגרה האפשרות לשוב לפרקט העונה. מדובר באובדן משמעותי עבור הצהובים, שנמצאים בעונה לא פשוטה באירופה, הן מבחינת המיקום בטבלה והן מבחינת קצב צבירת הנקודות.

מכבי תל אביב מדורגת כעת במקום ה-13 ביורוליג עם מאזן של 15 הפסדים מול 13 ניצחונות, והיא עדיין חולמת על מקום בפלייאין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */