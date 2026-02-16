טי ג'יי ליף עבר ניתוח: נתראה בעונה הבאה

מכה קשה למכבי תל אביב ולפורוורד שלה, טי ג'יי ליף: השחקן שנפצע ב-2.3 במהלך המשחק מול פרטיזן בלגרד, הודיע היום (שני) כי עבר ניתוח בכתפו השמאלית, ניתוח שסיים עבורו את העונה באופן רשמי.

ליף נפגע במהלך הרבע הרביעי של ההתמודדות, כאשר מיד לאחר הפציעה תפס את הכתף ורץ לעבר הספסל הצהוב. הצוות הרפואי ליווה אותו במהירות לחדרי ההלבשה, ובמועדון עדכנו תחילה כי מדובר בפריקה של הכתף השמאלית. ההערכה הראשונית דיברה על היעדרות של מספר שבועות וטיפולים שמרניים, כאשר לאחר כ-4 שבועות הייתה אמורה להתקבל החלטה האם יש צורך בניתוח.

לא יחזור העונה

כעת התברר כי הפורוורד אכן עבר הליך כירורגי, ובכך נסגרה האפשרות לשוב לפרקט העונה. מדובר באובדן משמעותי עבור הצהובים, שנמצאים בעונה לא פשוטה באירופה, הן מבחינת המיקום בטבלה והן מבחינת קצב צבירת הנקודות.

מכבי תל אביב מדורגת כעת במקום ה-13 ביורוליג עם מאזן של 15 הפסדים מול 13 ניצחונות, והיא עדיין חולמת על מקום בפלייאין.