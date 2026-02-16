חי אבייב מצטרף לצוות המקצועי בהפועל עכו

בהפועל עכו החלו בשבוע האחרון בחיפוש מאמן לקבוצה, כאשר מי שמילא את התפקיד בתקופה האחרונה הוא איש המערכת איציק טוויזר, שיעמוד על הקווים עד שימצא פיתרון קבוע.

אלא שבינתיים, ל-ONE נודע שבמועדון מינו איש צוות חדש: חי אבייב. האחרון, ששימש כמאמן ראשי בעירוני רמת השרון והעפיל עמה לגמר גביע הטוטו לפני מספר עונות, שימש בתפקידו האחרון כמאמן שמשון ת"א מליגה א' וחתם כעת עד תום העונה, כשכבר הוא יסייע לטוויזר.

בימים האחרונים, בעכו שוחחו עם מספר מאמנים ובראשם אלון זיו ומוטי איווניר, כאשר השניים דרשו חוזה לעונה וחצי לפחות, דבר אשר שללו על הסף בעכו לאחר פתיחת העונה הלא מוצלחת עם ירון הוכנבוים.

כאמור, אבייב מצטרף לצוות ולאחר המשחק בעכו ימשיכו בחיפוש אחר מאמן קבוע לקבוצה שינהיג אותה. כזכור עכו נמצאת באזור המסוכן וקרובה לקו האדום, אך לא איבדה סיכוי לפלייאוף העליון.