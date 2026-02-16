יום שני, 16.02.2026 שעה 17:49
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"יודעים מה עשינו למלכים של ליגת האלופות"

לקראת המשחק בפלייאוף מול ריאל מדריד, מאמן בנפיקה דיבר על הניצחון במחזור הסיום בשלב הליגה: "מלך פצוע הוא מסוכן. נשחק מול הפייבוריטית לזכייה"

|
ג'וד בלינגהאם בין שני שחקני בנפיקה (רויטרס)
ג'וד בלינגהאם בין שני שחקני בנפיקה (רויטרס)

לאחר שבנפיקה ליסבון היממה את ריאל מדריד עם 2:4 במחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות, השתיים יפגשו מחר (שלישי) ב-22:00 שוב, הפעם בפלייאוף, למשחק ראשון מבין שניים על העליה לשלב הבא.

הבלאנקוס נותרו מאוכזבים מאותו המשחק שהוביל לכך שהם פספסו את ההעפלה הישירה לשמינית הגמר, בעוד שמנגד הפורטוגלים בהובלת ז’וזה מוריניו יצאו עם הישג גדול שהציל אותם מהדחה.

מוריניו התייחס למפגש עם “מלכי ליגת האלופות”

לקראת המשחק הראשון בין הצדדים שיתקיים בפורטוגל, מוריניו דיבר על מה שהיה ועל הציפיות שלו: “המשחק הקודם? אנחנו יודעים מה עשינו למלכים של ליגת האלופות. הם פצועים, ומלך פצוע הוא מסוכן”.

המאמן הוסיף: “בסיום המשחק שחקן של ריאל מדריד הציע לי את החולצה שלו, הראיתי לצוות שלי את הסמל על החולצה שמראה על 15 זכיות בליגת האלופות. הם המלכים, זו לא רק היסטוריה: אנחנו נשחק מול הפייבוריטית לזכייה בתחרות”.

המשחק הראשון בין השתיים ייערך כאמור מחר באצטדיון האור של בנפיקה, כשהגומלין בשבוע הבא (25.2, יום רביעי) בברנבאו. ריאל מדריד יודעת שמבוכה נוספת מול הפורטוגלים לא באה בחשבון.

