סערה בארה"ב לאחר תיעוד "לא הולם" של ג'ורדן

רגע אחד שצולם במהלך מרוץ גרם לסערה סביב מייקל ג’ורדן בארה”ב, לאחר שהאחרון תועד בסרטון של מספר שניות ב”מגע לא הולם” עם ילד צעיר.

זה קרה מיד לאחר הניצחון במרוץ של הנהג טיילר רדיק, שהבטיח ניצחון ראשון במרוץ “דייטונה 500” עבור קבוצת “23XI” שבבעלותו החלקית של ג’ורדן.

אגדת הכדורסל חגג את הניצחון ההיסטורי כשהוא מחקר ושמח עם מספר אנשים, כשלצידו היה ילדו בן השש של רדיק, אליו ג’ורדן שלח את היד ולפי התיעודים נגע ברגלו ובישבן שלו.

טיילר רדיק ומייקל ג'ורדן (IMAGO)

התגובות בארה”ב

הבלגן ברשת לא איחר להגיע, כשאנשים רבים זעמו על המקרה. “זה מביש, רמה אחרת של מוזרות. למה הגדול בכל הזמן נוגע בישבן של ילד?” כתב אחד הגולשים.

“מישהו יכול להסביר מה מייקל ג’ורדן עושה שם?” כתב אדם נוסף. “בחיים לא הייתי מאפשר לו לעשות את זה לילד שלי”.

חלק מהמגיבים אף ייחסו את הנושא למורשת שלו מי שנחשב בעיניי רבים לגדול בהיסטוריה: “MJ הרס את כל המורשת שלו ב-23 שניות”, נכתב. “אחרי מה שראיתי, הוא כבר לא הטוב בכל הזמנים”.

אחרים טענו שמדובר במחווה שהוצאה מהקשרה: “תפסיקו לחפש את הרע בכל דבר. הוא בסך הכל נתן לו טפיחה אבהית על הראש. הילד בסך הכל קיבל רגע עם הגדול מכולם שהוא יזכור לחיוב לנצח”.