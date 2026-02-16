יום שני, 16.02.2026 שעה 16:51
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

סערה בארה"ב לאחר תיעוד "לא הולם" של ג'ורדן

אגדת הכדורסל מייקל ג'ורדן חגג ניצחון היסטורי של קבוצתו ב"דייטונה 500", אך נתפס במצלמה ב"מגע לא הולם" עם ילד בן 6. ברשת זעמו: "הרס את המורשת"

|
מייקל ג'ורדן לצד טיילר רדיק (IMAGO)
מייקל ג'ורדן לצד טיילר רדיק (IMAGO)

רגע אחד שצולם במהלך מרוץ גרם לסערה סביב מייקל ג’ורדן בארה”ב, לאחר שהאחרון תועד בסרטון של מספר שניות ב”מגע לא הולם” עם ילד צעיר.

זה קרה מיד לאחר הניצחון במרוץ של הנהג טיילר רדיק, שהבטיח ניצחון ראשון במרוץ “דייטונה 500” עבור קבוצת “23XI” שבבעלותו החלקית של ג’ורדן. 

אגדת הכדורסל חגג את הניצחון ההיסטורי כשהוא מחקר ושמח עם מספר אנשים, כשלצידו היה ילדו בן השש של רדיק, אליו ג’ורדן שלח את היד ולפי התיעודים נגע ברגלו ובישבן שלו.

טיילר רדיק ומייקל גטיילר רדיק ומייקל ג'ורדן (IMAGO)

התגובות בארה”ב

הבלגן ברשת לא איחר להגיע, כשאנשים רבים זעמו על המקרה. “זה מביש, רמה אחרת של מוזרות. למה הגדול בכל הזמן נוגע בישבן של ילד?” כתב אחד הגולשים.

“מישהו יכול להסביר מה מייקל ג’ורדן עושה שם?” כתב אדם נוסף. “בחיים לא הייתי מאפשר לו לעשות את זה לילד שלי”.

חלק מהמגיבים אף ייחסו את הנושא למורשת שלו מי שנחשב בעיניי רבים לגדול בהיסטוריה: “MJ הרס את כל המורשת שלו ב-23 שניות”, נכתב. “אחרי מה שראיתי, הוא כבר לא הטוב בכל הזמנים”.

אחרים טענו שמדובר במחווה שהוצאה מהקשרה: “תפסיקו לחפש את הרע בכל דבר. הוא בסך הכל נתן לו טפיחה אבהית על הראש. הילד בסך הכל קיבל רגע עם הגדול מכולם שהוא יזכור לחיוב לנצח”.

