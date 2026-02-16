הרכבים וציונים



עומרי גאנדלמן, אחד מהליגיונרים הבולטים ביותר, יוצא בשעה זו עם קבוצתו לצ’ה למשחק חוץ נגד הקבוצה מהמקום ה-13 בטבלה, קליארי, במסגרת המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית.

קבוצתו של גאנדלמן מגיעה למשחק במומנטום חיובי, זאת לאחר ניצחון 1:2 על אודינזה, שקטע רצף של שמונה משחקים בו האורחת לא ניצחה. באותה התמודדות, הישראלי כבש את שערו הראשון בליגה האיטלקית ויקווה להמשיך בכושר הטוב שבו הוא נמצא.

מהצד השני, קליארי נמצאת אמנם יחסית במרכז הטבלה, אך במרחק של שבע נקודות בלבד מהקו האדום. המארחת יודעת ששלוש נקודות בבית מול קבוצת תחתית הן קריטיות על מנת להתחיל לחשוב אפילו על מאבקים על אירופה.

בסיבוב הקודם, קליארי יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:2 בחוץ נגד לצ’ה במחזור הרביעי מצמד של אנדראה בלוטי. גאנדלמן יקווה הפעם לעשות את השינוי ולהעניק לקבוצתו ניצחון שני ברציפות לראשונה העונה.