יום שני, 16.02.2026 שעה 16:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2524ולנסיה14
2637-2223ג'ירונה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

הסעיף שיכול להביא את ז'וזה מוריניו לריאל מדריד

לאחר שהביך עם בנפיקה את הבלאנקוס ולפני שהקבוצות ייפגשו שוב מחר ב-22:00 באלופות, בספרד הזכירו את האופציה שעשויה להחזיר את המאמן לברנבאו

|
ז'וזה מוריניו (רויטרס)
ז'וזה מוריניו (רויטרס)

לאחר שהניסיון עם צ’אבי אלונסו לא צלח, אלברו ארבלואה נקרא לעזור לריאל מדריד, אך עד כה הדברים לא נראים אופטימליים. ההדחה מהגביע הספרדי מול אלבסטה לא עזרה למאמן, והבלאנקוס אף ייאלצו לשחק בפלייאוף ליגת האלופות לאחר הפסד מאכזב לדמות מוכרת היטב, ז’וזה מוריניו מאמן בנפיקה ליסבון.

בתקשורת הספרדית מדברים על “מופע אימון” של הפורטוגלי ב-2:4 של קבוצתו, כשהשתיים ייפגשו שוב בפלייאוף מחר (שלישי) ב-22:00 למשחק הראשון מבין שניים.

מעמדו של ארבלואה לא ברור, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ טוענים שאותו המשחק מול בנפיקה שלח את פלורנטינו פרס לחשוב: האם נכון להחזיר את מוריניו למועדון בעונה הבאה?

הסעיף המיוחד שיכול לאפשר את המעבר

במידה וריאל מדריד אכן תחליט ללכת על המאמן, תהיה להם דרך נוחה לעשות זאת. למרות שהוא חתום לשנתיים בבנפיקה, מוריניו מחזיק בסעיף שחרור שיכול להיות מופעל בעשרת הימים הראשונים לאחר המשחק האחרון של קבוצתו העונה.

המשמעות היא שברגע שהעונה תסתיים, ריאל מדריד תצטרך לקבל החלטה מהר. עושה רושם ש”המיוחד” יותר מישמח להגיע, והשאלה שנותרה היא האם המהלך באמת ייצא לפועל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
