הסעיף שיכול להביא את ז'וזה מוריניו לריאל מדריד

לאחר שהניסיון עם צ’אבי אלונסו לא צלח, אלברו ארבלואה נקרא לעזור לריאל מדריד, אך עד כה הדברים לא נראים אופטימליים. ההדחה מהגביע הספרדי מול אלבסטה לא עזרה למאמן, והבלאנקוס אף ייאלצו לשחק בפלייאוף ליגת האלופות לאחר הפסד מאכזב לדמות מוכרת היטב, ז’וזה מוריניו מאמן בנפיקה ליסבון.

בתקשורת הספרדית מדברים על “מופע אימון” של הפורטוגלי ב-2:4 של קבוצתו, כשהשתיים ייפגשו שוב בפלייאוף מחר (שלישי) ב-22:00 למשחק הראשון מבין שניים.

מעמדו של ארבלואה לא ברור, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ טוענים שאותו המשחק מול בנפיקה שלח את פלורנטינו פרס לחשוב: האם נכון להחזיר את מוריניו למועדון בעונה הבאה?

הסעיף המיוחד שיכול לאפשר את המעבר

במידה וריאל מדריד אכן תחליט ללכת על המאמן, תהיה להם דרך נוחה לעשות זאת. למרות שהוא חתום לשנתיים בבנפיקה, מוריניו מחזיק בסעיף שחרור שיכול להיות מופעל בעשרת הימים הראשונים לאחר המשחק האחרון של קבוצתו העונה.

המשמעות היא שברגע שהעונה תסתיים, ריאל מדריד תצטרך לקבל החלטה מהר. עושה רושם ש”המיוחד” יותר מישמח להגיע, והשאלה שנותרה היא האם המהלך באמת ייצא לפועל.