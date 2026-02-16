הזאר: היום אני מרגיש יותר נהג מונית מכדורגלן

יום שני, 16.02.2026 שעה 15:37
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

שחקן העבר של ריאל נפתח בראיון ל'גארדיאן': "החיים שלי די פשוטים, קיבלתי החלטה להתגורר במדריד". וגם: הזיכרון עם מוריניו ונבחרת בלגיה של 2018

אדן הזאר (IMAGO)
אדן הזאר (IMAGO)

כמעט 3 שנים חלפו מאז שאדן הזאר, לאחר תקופה פתאומית בריאל מדריד שהייתה רצופה בפציעות, החליט לסיים את הקריירה שלו. הפליימייקר הבלגי שנרכש על ידי הבלאנקוס בכ-120 מיליון אירו מצ’לסי ב-2019 ניצל את הזמן הזה כדי להרהר בחייו בראיון משעשע ל’גרדיאן’.

"החיים שלי די פשוטים. אני אבא ל-5 ילדים. כרגע אני מרגיש יותר נהג מונית מכדורגלן, אבל זה בסדר", אומר שחקן העבר של ליל וצ’לסי, שממשיך להתגורר במדריד: "קיבלתי את ההחלטה בגלל המשפחה שלי, הילדים, מזג האוויר והאוכל".

"החיים עוברים כל כך מהר, במיוחד בכדורגל. אתמול הייתי בן 19 והיום אני בן 35. צריך ליהנות מזה, לא רק בכדורגל אלא בכל דבר", משקף הזאר.

אדן הזאר (רויטרס)אדן הזאר (רויטרס)

הזיכרון עם מוריניו

להזאר יש גם אנקדוטה זכורה מתקופתו תחת ז’וזה מוריניו בצ’לסי: "נסעתי לליל כדי לראות משחק ואיבדתי את הדרכון בדרך חזרה. הגעתי באיחור והחמצתי אימון. במשחק הבא הוא הוציא אותי מהסגל ואמר שזו הייתה אשמתי".

עם זאת, הוא מדגיש רגע אחר, עם נבחרת בלגיה: "מונדיאל 2018 היה מדהים. הייתה לי הזדמנות לשחק עם אחי. להיות הקפטן של המדינה שלי היה נפלא. הרגשנו שבלגיה הייתה מדהימה באותן שנים. למרות שלא זכינו, היום אנשים אומרים שהיינו קבוצה טובה יותר מצרפת, וזה גורם לי לגאווה".

