יום שני, 16.02.2026 שעה 15:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
74-103פלמייראס1
72-53סאו פאולו2
72-43פלומיננזה3
72-43באהיה4
61-32אתלטיקו פארננסה5
62-23ברגנטינו6
56-83צ'פוננזה7
55-63מיראסול8
44-43פלמנגו9
36-73בוטאפוגו10
32-32קורינתיאנס11
37-63גרמיו12
37-43ויטוריה13
26-53אתלטיקו מיניירו14
27-53רמו15
14-23ואסקו דה גמה16
17-43סאנטוס17
15-23אינטרנסיונל18
18-33קרוזיירו19

ניימאר חזר אחרי כחודשיים - וכמעט נפצע שוב

הברזילאי שב לשחק אחרי 70 ימים ב-0:6 של סנטוס, כולל רגעי חרדה לאחר שספג תיקול קשה, אחריו הצליח לחזור לשחק. מאמנו: "אנצ'לוטי צריך אותו בנבחרת"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

אחרי 70 ימים, ניימאר הרגיש שוב כמו כדורגלן. הברזילאי השתתף בניצחון 0:6 של סנטוס על ולו קלובה, וסיפק בישול לגבריאל מנינו, אף שההופעה שלו כמעט הסתיימה בטרגדיה אחרי תיקול קשה מצד רפאל ראמוס. למזלו, זה הסתכם בבהלה בלבד, והוא הצליח לסיים את המשחק כשהראש כבר מכוון להעפלה למונדיאל.

הכוכב הברזילאי עלה מהספסל במחצית השנייה כשהמשחק כבר הוכרע לטובת קבוצתו, לאחר יתרון 0:3 במחצית הראשונה. זו הייתה הזדמנות מצוינת להחזיר את הקצב ובעיקר לצבור דקות משחק לאחר הפציעה. 10 דקות לאחר שנכנס למגרש, רפאל ראמוס גלש עם פקקים קדימה והרים את ניימאר באוויר, מה שהשתיק את אצטדיון וילה בלמירו. הברזילאי הצליח לקום על רגליו, ולאחר שבחן את עצמו במשך כמה דקות, היה מסוגל להשלים את המשחק.

ניימאר החמיץ הזדמנות בדקה ה-27 של המחצית השנייה ובישל את השער הרביעי של גבריאל. עדיין היה חסר לו מעט קצב והוא התקשה להתאושש, כשחזר לשחק בקצב איטי יותר.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

המטרה: לשכנע את אנצ’לוטי

ב-16 במרץ קרלו אנצ’לוטי יפרסם את סגל נבחרת ברזיל למשחקים מול צרפת וקרואטיה, כהכנה למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ניימאר נחוש להיכלל בסגל הזה, שכן מדובר בזימון הלפני אחרון לפני קביעת הרשימה הסופית, ובנוסף זו הזדמנות מצוינת לשכנע את המאמן האיטלקי שאפשר לסמוך עליו לקראת גביע העולם.

עתידו של ניימאר אינו ודאי

ניימאר לא נכלל באף אחד מהסגלים הקודמים של אנצ’לוטי. בין אם בשל פציעה ובין אם בשל חוסר בכושר משחק, הוא לא לבש את מדי נבחרת ברזיל מאז אותו לילה גורלי מול אורוגוואי באוקטובר 2023. אז הוא סבל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית ובמניסקוס בברכו השמאלית, פציעה שהחלה את סיוט הפציעות של ניימאר.

מספר 10 עלה למגרש בהתלהבות גדולה. הוא הציג רגעים של הברקה, אף שספג כמה תיקולים קשים. "אני חושב שכולם צריכים את ניימאר. סנטוס, הנבחרת, אנצ’לוטי יהיה שמח אם הוא ישחק טוב. דבר מוביל לדבר. הוא שחקן ברמה עולמית. עדיין יש לו את השאיפה הזאת. אני רואה את זה בכל משחק, באימונים, הוא רוצה להיות שם והוא רוצה לנצח. זה מה שמניע אותו", אמר חואן פבלו ווחבודה, מאמן סנטוס, לאחר המשחק.

ניימאר וקרלו אנצניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

ניימאר לא שיחק מאז 7 בדצמבר 2025, אז פגש את קרוזיירו במחזור הסיום של אליפות ברזיל. ניתוח במניסקוס של ברכו השמאלית השבית אותו עד לחזרתו האחרונה. הברזילאי נראה נרגש כבר מהרגע שהגיע לחדר ההלבשה. בתמונות שפרסמה סנטוס הוא נראה נכנס כשהוא רוקד לצלילי המוזיקה שהתנגנה מרמקול בלוטות’. זה היה ניימאר בגרסתו הטהורה ביותר.

לאחר חזרתו, חואן פבלו ווחבודה רואה עתיד מבטיח: "אני רואה קבוצה שעובדת קשה ומבינה באיזה מועדון היא נמצאת. עם ניימאר כשחקן המרכזי, זה ידרוש הרבה מכולם סביבו. המאמן יעבוד בכל יום כדי לשפר עוד יותר את העתיד. אבל זה יהיה קשה. לעבוד קשה, להאמין, להישאר מאוחדים", אמר המאמן.

כעת, כשהוא כשיר לחלוטין, ניימאר כבר ממוקד במונדיאל בקיץ הבא ובכניסה לסגל של אנצ’לוטי בנבחרת ברזיל. ברזיל תפתח את דרכה מול מרוקו, לאחר מכן תפגוש את האיטי, ותסיים את משחקי בית ג’ מול סקוטלנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */