מהמסלול למגרש: אלקרס נוחת בדוחא אחרי ההיסטוריה

מאת מערכת ONE

עולם הטניס עצר את נשימתו בחודש שעבר במלבורן, וכעת, אחרי הפוגה קצרה של חגיגות והתאוששות, המלך החדש של הסבב חוזר לעניינים. קרלוס אלקרס (1), מי שרשם את שמו באותיות של זהב בספרי ההיסטוריה כשהשלים את ה"גראנד סלאם בקריירה" באליפות אוסטרליה הפתוחה, נוחת השבוע בקטאר לטורניר ה-ATP 500 בדוחא. אבל לפני שהספרדי הצעיר דרך על המשטחים הקשים במפרץ, הוא דאג לעשות עצירת ביניים יוקרתית ועתירת אדרנלין בבחריין, שם נפגש עם אגדות מסוג אחר לגמרי – נהגי הפורמולה 1.

קרלוס אלקראס מבקר באירוע (רויטרס)

מפגש פסגה על האספלט

רגע לפני שהוא חוזר להילחם על נקודות דירוג, אלקרס בחר לשאוב השראה מהמהירות המסחררת של מסלולי המרוצים. הספרדי הגיע למבחני קדם-העונה של הפורמולה 1 בבחריין, שם סייר במוסכים של פרארי ומקלארן. המדורג ראשון בעולם לא הסתפק רק בצפייה במכוניות החדשות, אלא קיים מפגשי פסגה עם בני ארצו, נהגי העל פרננדו אלונסו וקרלוס סאינס, ואף החליף חוויות עם אלוף העולם לשעבר, לואיס המילטון.

החיבור בין אלקרס לאלונסו הוא הרבה מעבר לצילום משותף לאינסטגרם. במהלך הקמפיין ההיסטורי במלבורן, אלקרס הוכיח עד כמה הוא מעריץ את הנהג הוותיק. לאחר חצי הגמר האפי מול אלכסנדר זברב, קרב שנמשך למעלה מחמש וחצי שעות וכלל התמודדות הירואית עם התכווצויות שרירים, אלקרס חגג ב"רוד לייבר ארנה" בתנועה המפורסמת של אלונסו מ-2006 בסוזוקה – קפיצה על הרכב (או במקרה הזה, המגרש), הרמת רגל וקידה עם ידיים פשוטות לצדדים. שני הספרדים חולקים כעת גורל דומה של "ילדי פלא": ב-2005 אלונסו הפך לאלוף העולם הצעיר ביותר בפורמולה 1, וכעת אלקרס הוא הצעיר ביותר בעידן הפתוח שמשלים זכייה בכל ארבעת המייג'ורים, לאחר הניצחון בארבע מערכות על נובאק דג'וקוביץ' בגמר.

בגרות של אלוף: "לא מדברים על תוצאות"

קרלוס אלקראס צופה במבחני קדם העונה. (רויטרס)

המעבר מהשיא המנטלי והפיזי של זכייה בגראנד סלאם לטורניר ATP 500 הוא תמיד מוקש עבור שחקני צמרת, אך נראה שאלקרס מגיע לדוחא בגישה בוגרת ומחושבת להפליא. במסיבת העיתונאים לקראת הטורניר, הספרדי הבהיר כי הוא וצוותו לא מסונוורים מההצלחה באוסטרליה ומגיעים למזרח התיכון עם מטרות ברורות, שאינן נמדדות דווקא בלוח התוצאות.

"במהלך הימים האלה, הצוות שלי ואני הצבנו כמה מטרות לטורניר הזה", סיפר אלקרס בכנות האופיינית לו. "אנחנו לא מדברים על תוצאות בכלל. זה הרבה יותר עניין של התהליך להיות טוב יותר, אנחנו עדיין בתהליך של התבגרות. ישנם דברים שאני באמת רוצה לשפר ואני רוצה לפתח את המשחק שלי בצורה שאני באמת רוצה להציג ולהוציא לפועל כאן בטורניר הזה".

האמירה הזו מלמדת על המפלצת המנטלית שנוצרה כאן. אחרי שהכניע את דג'וקוביץ' ואת זברב, אלקרס לא מחפש רק עוד גביע לארון, אלא שלמות מקצועית: "זה יהיה שבוע מוצלח מאוד עבורי, מעבר לתוצאות. אני רוצה לראות את עצמי פשוט עושה את הדברים הנכונים על המגרש ומחוצה לו".

סינר אורב בפינה

למרות הגישה הצנועה של אלקרס, המשימה בדוחא לא תהיה טיול בפארק. רשימת המשתתפים בטורניר הנוצץ כוללת גם את היריב הגדול ביותר שלו בדור הנוכחי, יאניק סינר. האיטלקי, שממשיך לבסס את מעמדו בצמרת הגבוהה, מגיע לקטאר במטרה לקרוא תיגר על הדומיננטיות של הספרדי. הנוכחות של שני הענקים הללו באותו טורניר מבטיחה רמת טניס מהגבוהות ביותר, כאשר כל חובבי הענף מפנטזים על מפגש נוסף ביניהם בשלבים המכריעים.

הטורניר בדוחא מסמן את תחילת החזרה לשגרה של הסבב אחרי השיא של ינואר. עבור אלקרס, זהו מבחן ראשון כמי שמחזיק כעת בתואר "משלים הגראנד סלאם". האם "קסם מלבורן" יעבוד גם במדבר הקטארי? והאם ההשראה ששאב מנהגי הפורמולה 1 תעזור לו לדהור לעוד תואר? התשובות יתקבלו על המגרש בימים הקרובים.