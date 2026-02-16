יום שני, 16.02.2026 שעה 13:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

שיפור נקודתי בדשא בטדי על רקע הביקורות

רגע לפני המשחק בין בית"ר למכבי ב-20:30, בירושלים מסבירים על אתגרי מזג האוויר והשזרוע, ומדגישים שמתבצעת עבודה שוטפת לשיקום האזורים הבעייתיים

|
הדשא באצטדיון טדי (פרטי)
הדשא באצטדיון טדי (פרטי)

בשבועות האחרונים הועלו טענות וביקורות בנוגע למצב הדשא באצטדיון טדי, שיארח הערב (שני, 20:30) את המשחק בין בית”ר ירושלים למכבי ת”א. הנושא עלה לסדר היום בעקבות מראה לא אחיד של כר הדשא במספר אזורים, כאשר בעירייה ובגורמים המנהליים מדגישים כי מתבצעת עבודה ממוקדת לשיפור המצב.

עבודות שיקום באזורים נקודתיים

בימים האחרונים החלו לבצע מקצה שיפורים על אזורים ספציפיים בכר הדשא, בעיקר בחלק הדרום מזרחי והדרום מערבי. המטרה היא לייצב את המשטח ולשפר את האחידות, זאת כחלק מתהליך תחזוקה שוטף שמואץ בעקבות הביקורות שעלו.

״היה בחודש נובמבר שזרוע, בגלל מזג אוויר קשה בירושלים הוא לא צלח במלואו, אפשר לומר 70-75 אחוז הצלחה״, הסבירו.

הדשא באצטדיון טדי (אורן בן חקון)הדשא באצטדיון טדי (אורן בן חקון)

הרקע לעיכוב בשזרוע

עוד משהו שצריך לשים עליו דגש היא העובדה שהשזרוע התאחר בגלל ההכנות למכביה שבוטלה בגלל המלחמה עם איראן, ומזג האוויר הקר בחודש נובמבר בירושלים רק הקשה על הצלחה מירבית של השזרוע. בעיר מדגישים כי מדובר בשילוב נסיבות שהשפיע על התהליך כולו.

בהנהלת האצטדיון אומרים כי לא התקבלו טענות מהקבוצות הירושלמיות על טיבו של כר הדשא. בנוסף מציינים כי הגורמים הרשמיים בהתאחדות ערכו ביקורת והכל עבר ללא בעיה, כך שלדבריהם המשטח עומד בדרישות.

סוגיית חצי גמר הגביע

בירושלים דוחים את הטענה כי חצי גמר הגביע לא ישוחק בטדי בגלל מצב הדשא. לטענת הגורמים, הסיבות קשורות לדרך לירושלים מחיפה ומתל אביב, עומסי התנועה, המחסור בחניה והאבטחה המוגברת שתידרש מצד המשטרה.

דור פרץ וירדן שועה (רדאד גדור פרץ וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

העבודות נמשכות

כאמור, חברת חברת "אריאל" וכל הגורמים הקשורים לאצטדיון עובדים בזמן האחרון לשיפור כר הדשא, וכבר היום הוא במצב טוב יותר יחסית לשבועות האחרונים. בעיר מדגישים כי מדובר בתהליך הדרגתי שנועד להביא לתוצאה מיטבית.

יצחקי: "מחכה לנו משחק קשה מאוד"

״מנסים לשקם את החלקים ספציפיים שנראים פחות טוב, עובדים על זה ומאמינים שיראו תוצאות בקרוב״, אומרים בירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */