"זכות לקחת את הילד שלי לטדי, זו סגירת מעגל"

משחק גדול מצפה לנו הערב (שני, 20:30) בין בית”ר ירושלים למגבי תל אביב, לו משמעויות רבות, אך רגע חשוב יותר יקרה לפניו, כששורד השבי ואוהד הקבוצה מהבירה, אלקנה בוחבוט, יגיע לטדי ויהיה לאורח כבוד של הירושלמים. על כך הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

אתה חוזר לטדי למשחק גדול, ספר על התחושות, על שיחת הטלפון שהזמינו אותך. מתי היית בפעם האחרונה בטדי?

”זה ממש מרגש וזכות גדולה בשבילי להגיע למשחק, במיוחד בעונה כל כך טובה של בית”ר ואני עוקב, אמנם מהבית אבל עוקב. הילד מכיר כבר את כל השירים, הוא מגיע איתי היום, כולנו נבוא. זו זכות גדולה במיוחד כשהאצטדיון הולך להיות מלא”.

מתי ראית את בית”ר בפעם האחרונה?

”אני בתקופות של גאידמק, התקופות היפות. הייתי מנוי 10 שנים, הולך למשחקי חוץ והכל”.

אלקנה בוחבוט (רויטרס)

היית מהמשוגעים?

”היינו מהכל. הייתי יושב במזרחי. הייתי בטדי רק כשהתחיל הלה פמיליה, לפני זה היה גוב האריות. הלה פמיליה נפתח בגוש של היציע הצפוני. לא יצא לי להיות איתם יותר מדי אבל אני אוהד בית”ר, וחשוב שניקח את האליפות בעזרת השם”.

כשישבת כל כך הרבה זמן בשבי, שמעת לפעמים רדיו וכו’ על בית”ר?

”האמת לא יצא לנו לשמוע על ספורט בכלל. פעם אחת ראיתי שם כדורגל וזה היה בכלל כדורגל מצרי, יש שחקן מצרי שהם אוהבים. יצא לי גם לראות את ההחתמה של הבחור הצעיר בברצלונה. בכלל בית”ר זה קהל שאתה יודע מה הם חושבים על כל הדבר הזה. יש לי את הזכות לקחת את הילד שלי לטדי כמו שאבא שלי לקח אותי, זו סגירת מעגל מטורפת עבורי”.

ראית את כל המחוות שעשתה בית”ר לחטופים, מה זה עושה?

”זה מטורף לגמרי. אתה מרגיש שיש מי שנמצא איתך וזה ממש מרגש, צמרמורות, אין לי מילים. זה מעמד מאוד מרגש עם עוצמות, וכל הכבוד לקהל הזה, ובעצם לכל הקהלים, שעושים תצוגות מאוד מרשימות וזה מה שמיוחד בעם שלנו”.

הטקס של בית"ר לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

“הורדת המילה טבח? יכולים לקרוא להרבה דברים בשמות, אבל האמת היא האמת”

כשאתה רואה שרים בממשלה שרוצים להוריד את המילה טבח ממה שהמדינה עברה, מה אתה מרגיש?

”זה לא סוד שהיה שם טבח. מבחינתי היה טבח ונשאר טבח. היה טבח חד משמעי ואני יודע את זה, זה מה שחשוב, לא נכנס לממשלה לא ממשלה. אני אזכיר לכולם בשם העם שלי ובשם המדינה שמה שהיה אסור שיקרה שוב ויחזור על עצמו. אתה יכול לקרוא להרבה דברים בשמות, אבל האמת היא האמת".

איך אתה עם השיקום?

”מתקדם מיום ליום. הציעו לי כבר הרבה לפני לבוא לטקסים וכו’, אבל פשוט לא הייתי מסוגל. היום אני על הרגליים, עם מחשבות הרבה יותר חיוביות, ובוחר בחיים. יש שיפור מפעם לפעם, הרבה בזכות העם והאנשים שעוזרים בהכל, וחשוב לי להודות לעם הזה שהוא העם הכי נפלא בעולם”.

איך המדינה עוזרת?

”אני לא נכנס לדברים האלה, באתי לדבר על בית”ר”.

שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

זה חשוב כי זה מרגיז מאוד, כי אחרי כל מה שעברתם המדינה לא עוזרת לכם.

”בוא נתמקד בערב הזה, יש לנו ערב גדול עם אצטדיון מלא, טקס מרגש, אני והבן שלי הולכים לראות את בית”ר ירושלים..”

מי מהשחקנים מועדפים עליך?

”שועה ואצילי כמובן, בכללי יש שם סגל נהדר עם זרים מאוד טובים. יצחקי עושה עבודה נהדרת”.

זה המשחק הכי חשוב של בית”ר אולי העונה.

“לא יהיה קל, מכבי תל אביב קבוצה שיש לה תמיד את הדקות האחרונות שלה שהיא מסוכנת, ואני מקווה שנדע להתגבר עליה, ניקח את הניצחון ויאללה לאליפות, מגיע להם”.