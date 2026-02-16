"השחקן קפץ על הרכב בברוטליות, הייתי בהלם"

שחקן מהפועל תל אביב זומן לחקירה בתחנת המשטרה לב תל אביב-ירקון, שם נחקר אתמול (ראשון) תחת אזהרה בחשד למעורבות באירוע של גרימת נזק לרכוש ובהשמעת איומים. הרקע לחקירה – חגיגות הדרבי בשדרות רוטשילד שם התקבצו אלפי אוהדי האדומים.

על פי גרסת המתלונן, די ג'יי מוכר מאזור המרכז בשם בדוי ב’, במהלך ההמולה עלה הכדורגלן על רכבו שחנה במקום, דרך עליו וקפץ עליו, מה שגרם לנזק כספי משמעותי שמוערך בעשרות אלפי שקלים. אותו מתלונן התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ספר לנו על השתלשלות האירוע ולאן זה הולך.

”הייתי ברוטשילד בבר סמוך, שמעתי צעקות בחוץ וראינו את השחקנים מחוץ למועדון, השחקנים יצאו לאוהדים בחוץ, אחד מהם החליט שהוא עולה לי על הרכב, קופץ עליו בשביל להלהיב את הקהל. התנהג בברוטליות, הייתי בהלם, זה אדם שאמור להיות ייצוגי. הוא עשה לי נזק של עשרות אלפי שקלים”.

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מה קרה לרכב?

”קודם כל הגג, יש שם הרבה שקעים, המכסה מנוע ועוד. יש שם מצלמות אבטחה, התקשרתי אליו כדי לנסות לסדר את האירוע בצורה יפה והוא כאילו הכחיש את כל העניין, אבל בסוף אמר שבאמת דרך על הרכב, אמרתי לו שאני רוצה להסדיר את זה ואז הוא שינה גישה והתחיל לאיים. בסוף זה שחקן כדורגל ולא אוהד, הוא צריך להתנהג בצורה ראויה ואם עשית נזק או איימת, תעמוד מאחורי המעשים שלך”.

פנית לקבוצה?

”לא, אבל כן ציפיתי שמהקבוצה יפנו אליי ויתנצלו או משהו לפחות, זה היה בחגיגות של הקבוצה אחרי ניצחון. אף אחד לא התקשר ולא כלום”.

ואז החלטת להגיש תלונה?

”בדיוק”.

אני יודע שהשחקן הכחיש הכל ושוחרר בערבות.

”הוא יכול להכחיש, יש הקלטות ויש תמונות וסרטונים, מצלמות אבטחה של המועדונים הסמוכים. לא יודע מה היה בחקירה”.

עימתו ביניכם?

”לא, לא היה בינינו שום עימות”.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

“בשיחה הוא היה בהלם שהגעתי אליו, הוא הכחיש שגרם לנזק”

אני מניח שיש לך חברת ביטוח והגשת כבר תביעה על הנזקים.

“אנשים אמרו לי פשוט לצלם את האירוע, שאין לי ברירה. ציפיתי לקבל סליחה מהפועל, זה בכלל לא מעניין אותם”.

אחרי שאיים עליך, איך זה יסתיים?

”בשיחה הרשמית הוא היה בהלם בכלל שהגעתי אליו, דיברתי אליו בצורה ממש יפה, יש לי הקלטה, רק בסוף השיחה הוא אמר שהוא עלה על הרכב אבל לא הוא זה שגרם לנזק. רואים אותו חוגג לי על הרכב עם אבוקות, אבל לא הוא”.

מה אתה מצפה שיקרה?

”אין לי בעיה שיצרו איתי קשר מישהו מהקבוצה או הוא וננסה לסגור את זה בצורה יפה. יש לי שמאי, אפשר לסגור את זה בצורה הכי יפה שיש”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

מה סכום הנזק?

”30 אלף שקלים אחרי דו”ח שמאי ואחרי הכל”.

אני מציע לאותו שחקן שיתפוס את עצמו ויסגור את העניין הזה, כי אחרי זה בתי משפט זה לא נעים לאף אחד. התצלום די ברור.

”יש גם מצלמות של המשטרה והמועדונים ליד, יש לי את כל ההוכחות שהוא היה על הרכב בזמן הזה. הוא חסם אותי אחרי זה מכל מספר, זה לא משהו שעושים ואני מקווה שבגלל שהוא במעמד הזה הוא יצור איתי קשר”.

את מי אתה אוהד?

“האמת שאין לי קשר, לא יודע מי מקום ראשון מי מקום שני, אני יותר כדורסל”.